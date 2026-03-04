La respuesta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras los rumores de crisis y tensión

tini de paul La foto de Tini y De Paul en medio de rumores de crisis.

Lejos de dejarlo pasar, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul salieron con los tapones de punta mostrándose más enamorados que nunca. La top publicó una foto junto al futbolista y, sin tapujos, De Paul escribió "mi vida" junto a la imagen.

Qué pasó entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maria Becerra

Luego de que las redes sociales estallaran y los fans quedaron sorprendidos con las últimas declaraciones de Tini Stoessel en las que habría tratado de "víbora" a Emilia Mernes, Martín Cirio confirmó el supuesto conflicto y distanciamiento entre las artistas.

"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.

"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, siguió el streamer.

martin cirio tini emilia maria

Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.