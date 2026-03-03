¡Bombazo! La pelea de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul por culpa de Cami Homs

cami homs aitana tini tordrigo El enojo de Tini Stoessel con Cami Homs.

“Y también me dicen que esto fue motivo para un cortocircuito en la relación que mantiene con Rodrigo. Habiendo tantos nombres justo le pone ese. A todos nos llamó la atención el nombre Aitana porque fue justo la cantante que empezó a tener una relación amorosa con Sebastián Yatra cuando él estaba en pareja con Tini. A mí me describen una conversación áspera de Tini y Rodrigo sobre el tema del nombre de la flamante hija de Cami Homs y José Sosa”, aseguró.

Qué pasó entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maria Becerra

Luego de que las redes sociales estallaran y los fans quedaron sorprendidos con las últimas declaraciones de Tini Stoessel en las que habría tratado de "víbora" a Emilia Mernes, Martín Cirio confirmó el supuesto conflicto y distanciamiento entre las artistas.

"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.

"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, siguió el streamer.

martin cirio tini emilia maria La pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.

Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.