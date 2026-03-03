¡Bombazo! La pelea de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul por culpa de Cami Homs

El martes 27 de enero, Camila Homs dio a luz a su primera hija "Aitana" con José "El Principito Sosa y el nombre que eligieron para su primogénita provocó todo un terremoto.
Inmediatamente las redes sociales estallaron al vincular el nombre de Aitana con el de la famosa cantante española, ex de Sebastián Yatra, con quien Tini Stoessel no tendría buena relación.
Ahora, Juan Etchegoyen confirmó los rumores y reveló que a Tini Stoessel no le cayó nada bien la elección de Cami Homs. “A mí me cuentan que el nombre Aitana fue motivo para una conversación de y Rodrigo donde a la cantante le molestó bastante esto. A mi me dicen que Tini no podía creer que justo le ponían ese nombre a la beba”, arrancó el periodista en Mitre Live.
“Y también me dicen que esto fue motivo para un cortocircuito en la relación que mantiene con Rodrigo. Habiendo tantos nombres justo le pone ese. A todos nos llamó la atención el nombre Aitana porque fue justo la cantante que empezó a tener una relación amorosa con Sebastián Yatra cuando él estaba en pareja con Tini. A mí me describen una conversación áspera de Tini y Rodrigo sobre el tema del nombre de la flamante hija de Cami Homs y José Sosa”, aseguró.
Luego de que las redes sociales estallaran y los fans quedaron sorprendidos con las últimas declaraciones de Tini Stoessel en las que habría tratado de "víbora" a Emilia Mernes, Martín Cirio confirmó el supuesto conflicto y distanciamiento entre las artistas.
"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.
"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, siguió el streamer.
Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.