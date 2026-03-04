La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026: Generación Dorada sigue dando que hablar y Moria Casán no se quedó afuera dando su opinión más letal sobre la actriz.
Moria Casán furiosa con Andrea del Boca: "Lavate la boca antes de..."
Moria Casán estalló contra Andrea del Boca luego de sus actitudes en Gran Hermano y le dijo de todo.
Durante su programa, Moria Casán apuntó contra Andrea del Boca luego de que la participante se peleara con Yanina Zilli, íntima amiga de la diva. "Tiene algo de naftalina. En un posteo vi que ella es una actriz de conservatorio y que es otra categoría que no tienen las vedettes", arrancó Moria filosa.
"No hay nada más fuerte ni empoderado que una vedette, que tiene que salir de su propia cosificación. Una actriz tiene un texto y, si no te da el pinet, sale con lágrimas de utilería. Pero una vedette sale como Dios la trajo al mundo, con un taco de 15, una palmeta de plumas y tratando de ser sujeto y no objeto. No llegás ni a la punta del dedo meñique de una vedette", siguió Moria Casán apuntando contra las declaraciones de Andrea del Boca.
"Lavate la boca antes de hablar de una vedette, doña con olor a sopa. Yo debuté con el cuerpo desnudo y trascendí”, remató Moria Casán.
Cómo es la relación entre Andrea del Boca y Anna Chiara
En medio de las repercusiones por la llegada de la hija de Andrea del Boca a los medios como analista de Gran Hermano, salió a la luz una sorpresiva información sobre el vínculo entre ambas.
En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.
Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.