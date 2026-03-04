Moria Casán furiosa con Andrea del Boca: "Lavate la boca antes de..."

"Lavate la boca antes de hablar de una vedette, doña con olor a sopa. Yo debuté con el cuerpo desnudo y trascendí”, remató Moria Casán.

Cómo es la relación entre Andrea del Boca y Anna Chiara

En medio de las repercusiones por la llegada de la hija de Andrea del Boca a los medios como analista de Gran Hermano, salió a la luz una sorpresiva información sobre el vínculo entre ambas.

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.

andrea anna chiara ¿Andrea del Boca y Anna Chiara peleadas?

Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.