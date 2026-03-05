¡Se supo! Cómo le dicen Maxi López y Wanda Nara a Mauro Icardi

Maxi López incluso recordó uno de sus primeros encuentros con Mauro Icardi para la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos que se realizó en la casa que compartían Icardi y Wanda Nara. "Le dije que el día que tuviera hijos me iba a entender, confesó.

Luego de que los espectadores quedaran sorprendidos con la visita de Guido Icardi a Intrusos y las fotos en el departamento de Wanda Nara el hermano del futbolista fue por más.

En el día del cumpleaños de Mauro Icardi quien lo celebró en Estambul, Guido Icardi dijo presente a la celebración del natalicio de Benedicto, hijo de Maxi López y Wanda Nara.

Fue la misma Wanda Nara quien grabó el asado que prepararon para el homenajeado en su mansión de Nordelta a la que asistieron los familiares más íntimos.

Guido Icardi se sentó en la mesa junto a Martín Migueles, Maxi López, los hijos de Maxi y Wanda Nara, Nora Colossimo y sus sobrinas Isabella y Francesca.

Maxi López de fiesta

Además de brillar en Masterchef Celebrity siendo uno de los favoritos, Maxi López se sumó al canal de streaming Olga en Mar del Plata.

Allí el ex de Wanda Nara aprovechó para salir de fiesta y estalló la polémica. "Mientras su mujer está en Suiza armando los bolsos para venir a la Argentina. Uno dice: ¿Qué hace Maxi López? Trabaja como un loco todo el día y a la noche se encierra a ver películas, hace una videollamada con la sueca y se va a dormir... Pues no", arrancó Paula Varela antes de mostrar el video.

"Va a haber quilombo con esto, está viralizado por eso lo traemos acá, en las redes lo están matando... No hay ni un hombre alrededor, son todas minas",siguió sobre las imágenes que muestran a Maxi López rodeado de mujeres.