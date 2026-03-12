Morena Rial salió del penal de Magdalena luego de que la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires firmara la prisión domiciliaria para tras su ingreso en septiembre de 2025 y se instaló en el departamento de su hermana Rocío Rial.
Morena Rial salió al balcón y habló por primera vez desde su prisión domiciliaria
Las primeras declaraciones de Morena Rial en su nueva casa tras su salida del penal de Magdalena. Todos los detalles
Según trascendió, Morena Rial vivirá allí junto a su hijo menor Amadeo y deberá estar monitoreada electrónicamente en todo momento para mantener el beneficio que le otorgaron.
Tras su llegada, Morena Rial se asomó al balcón del departamento y, a través del portero, habló con las cámaras de A la Tarde. “Estoy con mi hijo, justo durmiendo a la siesta, pero todo tranquilo”, arrancó la joven."Mi papá y mi hermana siempre cuidaron bien a Amadeo, así que por eso siempre estuve tranquila. Estoy contenta de poder tener la domiciliaria”, dijo agradeciéndole a su padre Jorge Rial quien además, será su sostén económico.
Además, Morena dio detalles de su paso por el penal. “No dejó de ser un encierro en el caso de una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto, y la verdad que estuvo todo bien”, aseguró.
La última foto de Morena Rial tras las rejas
Tras conocerse la noticia fue su íntimo amigo y ex abogado Alejandro Cipolla el primero en celebrar la noticia compartiendo una captura de su última videollamada con Morena Rial en la cárcel.
En la imagen se puede ver a Morena en su celda, con pelo suelto, sin maquillaje, lanzando un beso y dejando ver los tatuajes de su pecho. Además, trascendió que para mantener su prisión domiciliaria la joven deberá tener monitoreo electrónico en todo momento.
La carta de Morena Rial desde la cárcel
Morena Rial escribió una carta de puño y letra a pocos días de su ingreso al penal y dio detalles de su situación.
"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial que según trascendió está en una celda llamada "buzón", separada de las otras reclusas.
“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con los requisitos que le pedía la Justicia.
Además, Morena Rial habló del cumpleaños de su hijo Amadeo. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dijo desmintiendo las versiones que aseguraban que la joven quería celebrar el primer año del pequeño en el penal.