Morena Rial salió al balcón y habló por primera vez desde su prisión domiciliaria

Además, Morena dio detalles de su paso por el penal. “No dejó de ser un encierro en el caso de una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto, y la verdad que estuvo todo bien”, aseguró.

La última foto de Morena Rial tras las rejas

Tras conocerse la noticia fue su íntimo amigo y ex abogado Alejandro Cipolla el primero en celebrar la noticia compartiendo una captura de su última videollamada con Morena Rial en la cárcel.

morena foto carcel La foto de Morena Rial antes de recibir la prisión domiciliaria.

En la imagen se puede ver a Morena en su celda, con pelo suelto, sin maquillaje, lanzando un beso y dejando ver los tatuajes de su pecho. Además, trascendió que para mantener su prisión domiciliaria la joven deberá tener monitoreo electrónico en todo momento.

La carta de Morena Rial desde la cárcel

Morena Rial escribió una carta de puño y letra a pocos días de su ingreso al penal y dio detalles de su situación.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial que según trascendió está en una celda llamada "buzón", separada de las otras reclusas.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con los requisitos que le pedía la Justicia.

Además, Morena Rial habló del cumpleaños de su hijo Amadeo. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dijo desmintiendo las versiones que aseguraban que la joven quería celebrar el primer año del pequeño en el penal.