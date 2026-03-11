Morena Rial salió del penal de Magdalena luego de que la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires firmara la prisión domiciliaria para tras su ingreso en septiembre de 2025.
La primera foto de Morena Rial afuera de la cárcel
Morena Rial obtuvo la prisión domiciliaria, salió del penal de Magdalena, y se viralizó una imagen impactante.
Según revelaron en el Diario de Mariana los jueces tomaron la decisión considerando el interés superior del niño y presentaron un escrito firmado por dos personas, lo que resultó determinante para la resolución.
Tras el dictamen, Morena Rial fue liberada el miércoles por la mañana y la joven se dirigió al departamento de su hermana Rocío Rial donde cumplirá la prisión domiciliaria llevando monitoreo elecrtrónico en todo momento.
Inmediatamente las redes estallaron con la primera foto de Morena Rial fuera del penal llegando al edificio encapuchada, con esposas en las manos y acompañada por su abogado Martín Leiró.
La última foto de Morena Rial en la cárcel
Tras conocerse la noticia fue su íntimo amigo y ex abogado Alejandro Cipolla el primero en celebrar la noticia compartiendo una captura de su última videollamada con Morena Rial en la cárcel.
En la imagen se puede ver a Morena en su celda, con pelo suelto, sin maquillaje, lanzando un beso y dejando ver los tatuajes de su pecho. Además, trascendió que para mantener su prisión domiciliaria la joven deberá tener monitoreo electrónico en todo momento.
La carta de Morena Rial desde la cárcel
Morena Rial escribió una carta de puño y letra a pocos días de su ingreso al penal y dio detalles de su situación.
"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial que según trascendió está en una celda llamada "buzón", separada de las otras reclusas.
“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con los requisitos que le pedía la Justicia.
Además, Morena Rial habló del cumpleaños de su hijo Amadeo. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dijo desmintiendo las versiones que aseguraban que la joven quería celebrar el primer año del pequeño en el penal.