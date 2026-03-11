La última foto de Morena Rial tras las rejas antes de su prisión domiciliaria

morena foto carcel La foto de Morena Rial antes de recibir la prisión domiciliaria.

En la imagen se puede ver a Morena en su celda, con pelo suelto, sin maquillaje, lanzando un beso y dejando ver los tatuajes de su pecho. Además, trascendió que para mantener su prisión domiciliaria la joven deberá tener monitoreo electrónico en todo momento.

Morena Rial se sacó una foto hot en el penal y se hizo viral

El fin de semana, Morena Rial volvió a ser noticia de todos los portales por una atrevida imagen que se tomó desde el penal de Magdalena.

Fue la misma Morena Rial quien publicó la fotografía en sus redes sociales, alimentando los rumores sobre su supuesta nueva relación.

En la selfie que Morena Rial se tomó dentro de su celda, se puede ver a la joven en corpiño color verde, haciendo el gesto de la paz y hablanco con otro joven.

MORENA ROPA INTERIOR La foto íntima de Morena Rial en el penal.

"Vos siempre", escribió Morena junto a la captura de pantalla que inmediatamente se hizo viral y estalló la polémica en medio de su difícil situación judicial.

La carta de Morena Rial desde la cárcel

Morena Rial escribió una carta de puño y letra a pocos días de su ingreso al penal y dio detalles de su situación.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial que según trascendió está en una celda llamada "buzón", separada de las otras reclusas.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con los requisitos que le pedía la Justicia.

Además, Morena Rial habló del cumpleaños de su hijo Amadeo. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dijo desmintiendo las versiones que aseguraban que la joven quería celebrar el primer año del pequeño en el penal.