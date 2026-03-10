Morena Rial consiguió la prisión domiciliaria

En cuanto a las condiciones que tendrá que cumplir Morena Rial para mantener su prisión domiciliaria se confirmó que será obligatorio el monitoreo electrónico de la joven.

Morena Rial se sacó una foto hot en el penal y se hizo viral

El fin de semana, Morena Rial volvió a ser noticia de todos los portales por una atrevida imagen que se tomó desde el penal de Magdalena.

Fue la misma Morena Rial quien publicó la fotografía en sus redes sociales, alimentando los rumores sobre su supuesta nueva relación.

En la selfie que Morena Rial se tomó dentro de su celda, se puede ver a la joven en corpiño color verde, haciendo el gesto de la paz y hablanco con otro joven.

MORENA ROPA INTERIOR La foto íntima de Morena Rial en el penal.

"Vos siempre", escribió Morena junto a la captura de pantalla que inmediatamente se hizo viral y estalló la polémica en medio de su difícil situación judicial.

El peor momento de Morena Rial tras las rejas

En LAM revelaran el estado de su causa y la preocupación que hay por su estado emocional tras más de cinco meses presa en el penal de Magdalena.

"Elevaron a juicio la causa. Hace unos días ella cumplió años y se vieron fotos de ella con la torta. Porque le gustan mucho los dulces. Y fue como un momento que puede sonar gracioso, un dato de color y es que no siempre tenés dulces en la cárcel y le llevaron una torta”, comenzó Karina Iavícoli sobre el cumpleaños de Morena Rial tras las rejas.

En cuanto Morena Rial, Pilar Smith confirmó que la joven no está en su mejor momento. "Ella no está bien, esta deprimida", explicó y habló de las pocas visitas que ha tenido. “Solamente el día del cumpleaños que recibió a la amiga y a Leiro, el nuevo abogado. Nada más", cerró.