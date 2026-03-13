Luciana Salazar recibió una pésima noticia en la batalla legal que tiene contra Martín Redrado

Hay recordar que Martín Redrado y Luciana Salazar firmaron un acuerdo privado frente a un escribano en donde se comprometía a pagar los gastos de manutención hasta los 18 años. Pero el magistrado falló en contra de la vedette.

“Tenemos dos puntos. El primero dice rechazar el pedido de nulidad y homologar el acuerdo suscrito por las partes el 13 de mayo del 2017. Pero se extiende el acuerdo homologado desde la firma hasta el quiebre de relación de pareja”, precisaron en DDM.



“Lo que está diciendo el juez es, bueno, si no están juntos no tienen la obligación de pagar nada. Se convierte en un padre afín mientras convivió con ella, con la nena y con Matilda”, agregaron.

Aparentemente se separaron antes de que Martín Redrado dejara de pagar. O sea, figurativamente, no va a suceder, pero figurativamente con esta resolución, Luciana Salazar le debe a Redrado. Porque le pagó más allá de la separación. Porque Redrado paga hasta el año 2022”, sentenciaron.

En el programa detallaron que Luciana “obviamente está muy triste. Hay que decir que este juez desobedeció un fallo de la Cámara, ella lo explicó muy bien”.

“Redrado pagó hasta 2022. Se separaron, según cada uno, en 2018 o 2019. ¿Le va a devolver el dinero? Del lado de Redrado estiman que él pagó unos 200.000 dólares de más”, detallaron.

