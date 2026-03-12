La burla de Nati Jota a Lionel Messi que enfureció a Antonella Roccuzzo: su reacción

antonela roccuzzo nati Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nati Jota.

Lejos de dejarlo pasar, Antonela Rocuzzo tomó cartas en el asunto. Si bien no hizo referencias a lo sucedido, la top dejó de seguir a Nati Jota en Instagram dejando en evidencia su enojo y descontento.

Cómo fue el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump

El encuentro es parte de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS) en 2025.

"Vienen con bombos y platillos de otros países, todo el mundo dice lo geniales que son, pero no siempre ganan. Este tipo llegó con bombos y platillos y ganó. Leo, tú llegaste y ganaste", le dijo Trump al capitán del conjunto de la Florida quien ingresó a la reunión junto al mandatario y el presidente del club, Jorge Mas.

La confirmación oficial se dio a conocer cuando la Casa Blanca anunció en su agenda la visita del inter Miami a Trump, pero hasta que se produjo había dudas sobre si Messi y sus compañeros serían de la partida o solo irían los directivos, con David Beckham a la cabeza.

messi trump 3

"Leo ganó el trofeo número 47 de su increíble carrera, la mayor cantidad de todos los tiempos. También es el actual MVP de la Copa Mundial de la FIFA. Podrías haber ido a cualquier parte del mundo, haber elegido cualquier equipo, pero elegiste Miami. No te culpo... el clima es genial".

En un momento de alta tensión en la política internacional, Messi visitó la Casa Blanca por primera vez porque, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.