Sabrina Rojas reveló por qué deserotizó su relación con Luciano Castro: "Yo lo..."

sabrina lucianoo Sabrina Rojas habló del fin de su matrimonio con Luciano Castro.

Al terminar un video de Moria Casán habando de su forma de tratar a Luciano Castro, Sabrina Rojas se sinceró.“Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó... Yo cuidé mucho de él. En un montón de sentidos”. Y cerró, tajante: “No lo volvería a hacer. No hay que volverse madre de sus parejas, deserotiza”., cerró reflexiva.

Sabrina Rojas habló del futuro de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Una vez más, Sabrina Rojas habló en Sálvese Quien Pueda y sorprendió con el vaticinio que dio para el futuro de la pareja. “Para mí, van a volver”, arrancó.

“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, agregó picante repitiendo la frase que uso Luciano Castro cuando describió a Griselda.

sabrina griselda El vaticinio de Sabrina Rojas tras la separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Picante, Sabrina Rojas no dudó en hacer hincapié en las razones que dio Griselda Siciliani para explicar su decisión de separarse. “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”, dijo filosa.