Sabrina Rojas reveló por qué deserotizó su relación con Luciano Castro: "Yo lo..."

Mientras sigueN las repercusiones por la separacion de Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas sorprendió al hablar de su matrimonio con el actor.
"Si yo me sentase a hablar de los cuernos y le pusiera la contundencia como en realidad lo viví, sería mucho peor para él y para todos”, arrancó haciendo referencia a las infidelidades de Luciano Castro cuando estaban casados.“Hablo de esto de manera liviana, me río. Es una manera de seguir cuidándolo”, siguió.
Al terminar un video de Moria Casán habando de su forma de tratar a Luciano Castro, Sabrina Rojas se sinceró.“Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó... Yo cuidé mucho de él. En un montón de sentidos”. Y cerró, tajante: “No lo volvería a hacer. No hay que volverse madre de sus parejas, deserotiza”., cerró reflexiva.
Sabrina Rojas habló del futuro de Luciano Castro y Griselda Siciliani
Una vez más, Sabrina Rojas habló en Sálvese Quien Pueda y sorprendió con el vaticinio que dio para el futuro de la pareja. “Para mí, van a volver”, arrancó.
“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, agregó picante repitiendo la frase que uso Luciano Castro cuando describió a Griselda.
Picante, Sabrina Rojas no dudó en hacer hincapié en las razones que dio Griselda Siciliani para explicar su decisión de separarse. “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”, dijo filosa.