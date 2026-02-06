Revelaron quién fue la famosa que quiso conquistar a Mauro Icardi en un boliche y la China Suárez lo sabe

sabrina rojas mauro icardi boliche El encuentro de Sabrina Rojas y Mauro Icardi en un boliche.

Fue la misma Sabrina Rojas quien en su momento dio detalles de su encuentro con el futbolista en la noche de Buenos Aires. "Estuve con Icardi", dijo en Pasó en América. "Es raro, es mirón. Él me miraba", decía la rubia divertida.

Las fotos de Pampita que prueban las mentiras de la China Suárez sobre el escándalo del motorhome

Tras sus declaraciones en el programa de Moria Casán donde la China Suárez aseguró que Pampita dijo que estaba soltera separada de Vicuña cuando sucedió el escándalo del motorhome las redes sociales estallaron.

Los usuarios publicaron viejos tuits que Pampita publicó acusando a la China Suárez de arruinar su familia con Benjamín Vicuña.

pampita motorhome china suarez Pampita publicó fotos que prueban la peor mentira de la China Suárez sobre su romance con Vicuña.

"Esta es la familia que destruiste”, escribía Pampita junto a una imagen tomada de la cámara de seguridad de su casa que la muestra junto a uno de sus hijos y Benjamín Vicuña. “No salgo con nadie, no estaba separada, no le grité nada de lo que están diciendo. Solo había dos personas en el motorhome y la puerta la abrí yo de sorpresa”, escribía en otro mensaje que le mandó a los periodistas.