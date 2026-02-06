Revelaron quién fue la famosa que quiso conquistar a Mauro Icardi en un boliche y la China Suárez lo sabe

La China Suárez reapareció en el programa de Moria Casán y habló de todo, incluso cuando le preguntaron qué siente cuando la tratan de "roba maridos".
Sin pelos en la lengua, la China Suárez se mostró indiferente e incluso aseguró que hay varias famosas casadas y solteras que han tratado de seducir a Mauro Icardi, estando en pareja con ella.
Si bien no reveló nombres, la China Suárez fue por más y contó que hubo una que quiso conquistar Icardi en un boliche y en Puro Show aseguraron que sería Sabrina Rojas.
Fue la misma Sabrina Rojas quien en su momento dio detalles de su encuentro con el futbolista en la noche de Buenos Aires. "Estuve con Icardi", dijo en Pasó en América. "Es raro, es mirón. Él me miraba", decía la rubia divertida.
Los usuarios publicaron viejos tuits que Pampita publicó acusando a la China Suárez de arruinar su familia con Benjamín Vicuña.
"Esta es la familia que destruiste”, escribía Pampita junto a una imagen tomada de la cámara de seguridad de su casa que la muestra junto a uno de sus hijos y Benjamín Vicuña. “No salgo con nadie, no estaba separada, no le grité nada de lo que están diciendo. Solo había dos personas en el motorhome y la puerta la abrí yo de sorpresa”, escribía en otro mensaje que le mandó a los periodistas.