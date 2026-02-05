Mauro Icardi invitó a sus hijas al cumpleaños de la hija de la China Suárez: ¿Qué dijo Wanda Nara?

“Wanda les dijo a las niñas: ‘Yo las llevo, no tengo problema’”, explicó Smith. “Me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia. Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan... Dicen que las veces que han ido fue porque él se los pidió, pero que en realidad no tienen ganas de compartir. Los chicos son así, no tienen ganas”, agregó sobre la negativa de las niñas a asistir.

El chat secreto entre Wanda Nara y la China Suárez

La China Suárez reapareció en el programa de Moria Casán y habló de todo.

Fiel a su estilo picante e irreverente, la China Suárez se mostró indiferente cuándo le preguntaron por sus romances con hombres casados.

Tras sus declaraciones la cuenta del Ejército de Lam, publicó un viejo chat entre la China Suárez y Wanda Nara donde la actriz le cuenta detalles íntimos de su encuentro con Mauro Icardi en un hotel de París.

china chat wanda Los mensajes de la China Suárez a Wanda Nara dando detalles de la infidelidad de Icardi.

"A mi me vino,el estaba con fiebre, charlamos. No lo tome como una mala noche para nada", le dice la China Suárez a Wanda Nara. "Te está culpabilizando a vos cuando vos sos la víctima", agrega defendiendo a Wanda Nara.