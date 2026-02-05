¡Bombazo! ¿La amante europea de Luciano Castro llegará a la Argentina?

amante luciano avion La amante de Luciano Castro podría llegar a la Argentina.

"¿Adónde voy a ir?" escribió dando como opciones Colombia, Estados Unidos, Panamá y hasta Argentina lo que provocó un terremoto de comentarios y especulaciones sobre un posible reencuentro o cruce con Luciano Castro, ahora soltero.

La joven danesa de 28 años rompió el silencio desde Europa, dio detalles de todo lo sucedido y le compartió al panel los audios que le mandaba Luciano tratando de concretar un encuentro entre ellos.

"Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada.Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos", arranca Luciano Castro.

"SI mañana curras, puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio”, sigue el mensaje de voz.

En otra oportunidad el actor fue por todo elogiando a Sarah y reforzandosu interés por verla. “Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo. Verte. No sé, dime tú”, le propone con acento español.