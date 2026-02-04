Habló el creador del pasacalles y reveló si fue Luciano Castro quién lo pidió

luciano castro pasacalles La verdad detrás del pasacalles de Luciano Castro.

“Me sorprendió y a la vez no que no haya pedido canje, pero quiso desactivar una bomba”, agregó sobre la intención de Luciano Castro de reconquistar a Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani furiosa con Luciano Castro

Griselda Siciliani llamó por teléfono a Luciano Castro. “Después de lo que pasó hubo por lo menos una llamada de Griselda a Luciano pidiéndole por favor que no la exponga más con todo lo que se habló”, reveló Etchegoyen en Mitre Live.

Según explicó el periodista, Griselda Siciliani estaría preocupada por la continua exposición de su relación en los medios. “Me dicen directamente desde el círculo cercano de la actriz que ella siente que necesita por el bien de su estado emocional ponerle un cierre a todo esto... Está un poco harta de ser tapa de portal hace semanas por la infidelidad”, agregó.

La razón de la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro

En Intrusos, Paula Varela reveló que se comunicó directamente con Griselda Siciliani quien, luego de evitar hablar de lo sucedido con la prensa, explicó su situación.

“El vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, explicó la panelista haciendo referencia a la infidelidad de Luciano Castro con una joven en Madrid.

luciano castro audio griselda Griselda Siciliani y Luciano Castro separados.

Además, Griselda Siciliani aseguró que no fue por los engaños de Luciano que decidió ponerle un punto final “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó sobre la fuerte sobreexposición que adquirió la pareja en las últimas semanas.

Días antes salieron a la luz varias mujeres exponiendo sus affaires con Luciano Castro mientras el actor estaba en pareja y exponía su romance con Griselda Siciliani.