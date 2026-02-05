En medio de las repercusiones de la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez celebró el gran triunfo del futbolista por todo lo alto.
Qué hizo la China Suárez tras el récord de Mauro Icardi en el Galatasaray
La publicación de a China Suárez luego del gran partido de Icardi que despertó sospechas en las redes sociales. Los detalles
Como siempre, la China Suárez alentó a Mauro Icardi desde la tribuna siendo la primera en celebrar el récord del jugador que se convirtió en el máximo goleador extranjero del Galatasaray al anotar este miércoles ante el Istanbulspor por la Copa de Turquía.
A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez felicitó a su novio con un álbum de fotos desde su palco y reposteando una imagen de Icardi con una corona.
La China Suárez agregó un emoji de ojos con lágrimas lo que generó fuertes especulaciones sobre el futuro de Mauro Icardi en el Galatasary mientras siguen corriendo versiones sobre su posible llegada a Italia.
¿Mauro Icardi ignoró a la China Suárez?
Días antes, la China Suárez rompió el silencio y habló como nunca antes durante su nueva entrevista con Moria Casán y Puro Show.
Si bien la China Suárez respondió todas las preguntas, llamó la atención la ausencia de Mauro Icardi ante la cámara, en especial luego de que en las últimas entrevistas acompañó a su mujer.
Primero fue Moria Casán la que le pidió a la China que sumara a Mauro Icardi y la actriz trató de desviar el tema. "Se está bañando... No sabes lo que llueve acá", siguió sin ahondar.
Luego, la China Suárez habló con Puro Show y una vez más el futbolista brilló por su ausencia. ¿No está Mauro ahí para tirarnos un beso?”, consultó Pampito. "Pero si vos viste que a él no le gusta hablar… él es bueno escribiendo, escribe mucho… pero es mudo”, dijo la ex de Vicuña.
Qué dijo la China Suárez sobre las acusaciones de Wanda Nara
La China Suárez se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.
“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa.
“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.
“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.