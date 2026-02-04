¡Escándalo! Escracharon a la China Suárez y la acusaron de "estafadora"

china suarez escrachada Emprendedoras escracharon a la China Suárez en las redes.

A pesar de esto, la China desapareció y no respondió más. "Querían que vayamos a hacerle la casita y después nos iba a pagar... Ni gracias nos dijo. Nunca más nos respondió. Años pidiéndonos la casita y después se borró", explicaron las emprendedoras en su video de Instagram.

La foto de la China Suárez que generó preocupación por su rostro

Tras revolucionar los portales con sus confesiones en la entrevista que tuvo con Moria Casán, la China Suárez volvió a ser noticia, ahora por un nuevo retoque estético.

Desde hace varias semanas, la China Suárez está sorprendiendo a sus seguidores con los tratamientos que se está haciendo en su rostro y ahora redobló la apuesta con un lifting.

CHINA SUAREZ LIFTING La China Suárez mostró cómo quedó tras su lifting.

Fue la misma China Suárez quien mostró los resultados en su cuenta de Instagram, detallando todo el proceso y beneficios del procedimiento que eligió. "Morpheus 8, lifting facial sin cirugía, un tratamiento que combina microneedling y radiofrecuencia con el objetivo de rejuvenecer la piel y estimular la producción de colágeno", escribió la actriz generando preocupación por las marcas en su rostro, aunque serían moméntaneas.