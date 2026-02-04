Mientras siguen las repercusiones por sus explosivas declaraciones sobre Wanda Nara, la China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales, esta vez por ser acusada de estafadora.
¡Escándalo! Escracharon a la China Suárez y la acusaron de "estafadora"
Explosión en las redes sociales por una nueva acusación hacia la China Suárez y un audio comprometedor de la actriz. Los detalles
En las redes sociales dos emprendedoras, subieron un video asegurando que la China Suárez pidió por un servicio que no pagó e incluso no respondió cuando recibió mensajes consultándole por lo sucedido.
Se trata de una casa de muñecas de tamaño extra large que la China Suárez solicitó para sus hijas. Según revelaron la actriz presionó para que lo hicieran en poco tiempo y hasta mando audios confirmando su pedido. "Estamos viendo el tema de la casita... quería saber cuánto tarda la entrega. Tiene que ser grande porque son muchos niños", se escucha decir a la China.
A pesar de esto, la China desapareció y no respondió más. "Querían que vayamos a hacerle la casita y después nos iba a pagar... Ni gracias nos dijo. Nunca más nos respondió. Años pidiéndonos la casita y después se borró", explicaron las emprendedoras en su video de Instagram.
La foto de la China Suárez que generó preocupación por su rostro
Tras revolucionar los portales con sus confesiones en la entrevista que tuvo con Moria Casán, la China Suárez volvió a ser noticia, ahora por un nuevo retoque estético.
Desde hace varias semanas, la China Suárez está sorprendiendo a sus seguidores con los tratamientos que se está haciendo en su rostro y ahora redobló la apuesta con un lifting.
Fue la misma China Suárez quien mostró los resultados en su cuenta de Instagram, detallando todo el proceso y beneficios del procedimiento que eligió. "Morpheus 8, lifting facial sin cirugía, un tratamiento que combina microneedling y radiofrecuencia con el objetivo de rejuvenecer la piel y estimular la producción de colágeno", escribió la actriz generando preocupación por las marcas en su rostro, aunque serían moméntaneas.