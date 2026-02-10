Wanda Nara explotó contra la China Suárez en vivo: "Que deje de usar la ropa de mis hijas"

china suarez torta Wanda Nara furiosa tras el cumpleaños de Magnolia Vicuña.

"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", agregó furiosa apuntando contra la China Suárez y las pertenencias que quedaron en Turquía.

Wanda Nara confirmó que va por lo que más quiere la China Suárez

Días antes, Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi debe 600.000 dólares y confirmó que embargó la famosa "casa de los sueños" donde viven el futbolista y la China Suárez cada vez que vienen a la Argentina y aseguró que si es necesario la remataría.

“Seguro que vayamos por el remate de la casa de los sueños... O por lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”, dijo Wanda Nara quien volvió a ser representada por su amiga Ana Rossenfeld.

Además, Wanda Nara se mostró indignada por la cuota que está pagando Mauro Icardi y apuntó contra las abogadas del jugador. "Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario, entonces si es mucho, si es poco, las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza", aseguró furiosa.