Wanda Nara explotó contra la China Suárez en vivo: "Que deje de usar la ropa de mis hijas"
Wanda Nara salió con los tapones de punta tras la polémica por el cumpleaños de la hija de la China Suárez. Los detalles
Según trascendió, Mauro Icardi invitó a sus herederas pero las niñas se negaron a ir y el futbolsita habría recurrido a la justicia para lograr que asistan. Al no estar en la celebración, la China Suárez y Mauro Icardi le habrían dado a Magnolia un traje de baño que era para Isabella Icardi y Wanda Nara estalló de furia.
"Con qué familiar de Mauro iba a estar. Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia", arrancó Wanda Nara sobre la decisión de Francesca e Isabella de no ir. "Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores".
"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", agregó furiosa apuntando contra la China Suárez y las pertenencias que quedaron en Turquía.
Wanda Nara confirmó que va por lo que más quiere la China Suárez
Días antes, Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi debe 600.000 dólares y confirmó que embargó la famosa "casa de los sueños" donde viven el futbolista y la China Suárez cada vez que vienen a la Argentina y aseguró que si es necesario la remataría.
“Seguro que vayamos por el remate de la casa de los sueños... O por lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”, dijo Wanda Nara quien volvió a ser representada por su amiga Ana Rossenfeld.
Además, Wanda Nara se mostró indignada por la cuota que está pagando Mauro Icardi y apuntó contra las abogadas del jugador. "Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario, entonces si es mucho, si es poco, las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza", aseguró furiosa.