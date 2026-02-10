La China Suárez volvió al modelaje y las fotos en ropa interior estallaron las redes

china suarez pompavana La China Suárez posó en lencería y arrasó.

Fue la misma China Suárez quien publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, causando gran repercusión entre sus seguidores que quedaron impactados con su producción, en especial, luego de que trascendiera que varias marcas como Carolina Herrera, decidieron alejarse de la actriz debido a los escándalos que protagonizó en los últimos años.

La China Suárez furiosa por los rumores sobre el cumpleaños de su hija Magnolia

Durante el fin de semana,la China Suárez celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta y sin la presencia de Mauro Icardi.

Según trascendió a pesar de no viajar para el acontecimiento Mauro Icardi invitó a sus hijas Francesca a Isabella a la celebración pero las pequeñas se negaron a ir.

La periodista Juariu publicó en sus redes sociales que si bien no asistieron, las hijas de Wanda Nara vieron fotos del cumpleaños en las redes sociales y quedaron muy angustiadas por la vestimenta de Magnolia Vicuña.

juariu hija china La publicación sobre Magnolia Vicuña que hizo estallar a la China Suárez.

Juariu aseguró que Magnolia usó un traje de baño igual al de lsabella Icardi e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. El comentario provocó la furia de la China Suárez que arremetió con todo.