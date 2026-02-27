¡Una fortuna! Cuánto gana Andrea del Boca por día en la casa de Gran Hermano

andrea del boca sueldo El sueldo de Andrea del Boca en Gran Hermano.

"Andrea del Boca gana 25 millones de pesos al mes", explicó De Brito quien además recordó el escándalo que protagonizó cuando participó y dirigió la novela Mamá Corazón. Andrea no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos al igual que durante su participación en Bake Off.

Ángel de Brito hundió a Andrea del Boca

En medio de las repercusiones y la polémica que generó el ingreso de Andrea del Boca a la casa más famosa del país, Ángel de Brito dio su opinión y la destrozó.

"Andrea del Boca va a hacer todo, es muy mentirosa y por eso es la participante perfecta", arrancó De Brito en BONDI. "Andrea acusó a Ricardo Biasotti de acostar a su hija con Amalia Granata en la misma cama desnudos", siguió sobre el escándalo con el padre de su hija Anna Chiara. "Lo que hizo me parece siniestro", agregó.

Además, De Brito recordó los problemas con la justicia que tuvo la actriz y reveló un bombazo sobre su paso por Bake Off. "Ella pidió que le depositaran el sueldo en una cuenta que tiene en Estados Unidos, las de acá las tiene todas embargadas".