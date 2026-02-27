La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026: Generación Dorada sigue dando que hablar, en especial, luego de que trascendieran detalles de su contrato.
¡Una fortuna! Cuánto gana Andrea del Boca por día en la casa de Gran Hermano
Fue Ángel de Brito el primero en asegurar que Andrea del Boca está recibiendo el sueldo más alto en la historia de Gran Hermano Argentina y ahora se conoció la suma exacta.
En BONDI, el conductor reveló que Andrea del Boca estaría ganando casi un millón de pesos por cada día que pasa dentro de la casa más famosa del país.
"Andrea del Boca gana 25 millones de pesos al mes", explicó De Brito quien además recordó el escándalo que protagonizó cuando participó y dirigió la novela Mamá Corazón. Andrea no pudo cobrar en la Argentina debido a una investigación judicial por presunta defraudación de fondos públicos, por lo que en aquel entonces el canal le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos al igual que durante su participación en Bake Off.
Ángel de Brito hundió a Andrea del Boca
En medio de las repercusiones y la polémica que generó el ingreso de Andrea del Boca a la casa más famosa del país, Ángel de Brito dio su opinión y la destrozó.
"Andrea del Boca va a hacer todo, es muy mentirosa y por eso es la participante perfecta", arrancó De Brito en BONDI. "Andrea acusó a Ricardo Biasotti de acostar a su hija con Amalia Granata en la misma cama desnudos", siguió sobre el escándalo con el padre de su hija Anna Chiara. "Lo que hizo me parece siniestro", agregó.
Además, De Brito recordó los problemas con la justicia que tuvo la actriz y reveló un bombazo sobre su paso por Bake Off. "Ella pidió que le depositaran el sueldo en una cuenta que tiene en Estados Unidos, las de acá las tiene todas embargadas".