Durante el fin de semana, las redes sociales estallaron con un video de Mauricio Macri haciendo pogo en la boda de su sobrino Rodrigo Valladares Macri y la influencer Emily Lucius.
¡Una bomba! La foto de la morocha que acompañó a Mauricio Macri en la boda de su sobrino
Yanina Latorre fue por todo y mostró imágenes de la mujer que estuvo muy cerca del ex presidente. Todos los detalles
Además, Moria Casán subió la apuesta y reveló que Mauricio Macri habría estado muy cerca de una morocha durante toda la noche y ahora aparecieron imágenes.
Fue Yanina Latorre quien en Sálvese Quien Pueda dio más detalles de lo sucedido y hasta mostró fotos y videos de Mauricio Macri muy cerca de Sofía Smaldone que en sus redes se presenta como "coach holística".
Según revelaron estuvieron sentados juntos de lo más acaramelados y la misma Sofía subió stories junto al ex presidente. “Ella le habla y lo mira y acto seguido, esa misma noche, sube una historia a su Instagram esta selfie con un corazoncito”, explicó Latorre sobre la mujer que conquistó a Macri.
Moria Casán mandó al frente a Mauricio Macri
Horas antes, Moria Casán dio detalles de la compañía de Mauricio Macri durante el fabuloso casamiento de su sobrino que estuvo repleto de famosos.
“Mauricio Macri está más peligroso que Luciano Castro, ¿le habrá dicho ‘guapa’ a alguien?”, arrancó la One en su programa.
“Estuvo muy mirón y que estaba con una morocha. A mí me lo contaron porque en esa fiesta había mucha gente. En un momento él estaba con una morocha súper espectacular, muy joven ella, que tenía ojos verdes”, deslizó sin revelar la identidad de la mujer con la que el ex presidente se habría retirado del establecimiento.
Moria Casán sin filtro sobre la nueva novia de Mauricio Macri
Luego de que saliera a la luz la relación entre Mauricio Macri y la ex novia de Gustavo Cerati, Moria Casán reveló un explosivo rumor sobre Chloe Bello.
"Perdón, Vos sabés que yo me entere de algo, ayer leyendo algunos tuiters, en la aplicación X, que Chloe Bello había estado de novia con la hermana de Macri", arrancó la Diva en su programa matutino.
"Yo leí que había sido la hermana de Macri. Si si si, una mujer bisexual. Había estado de novia con la hermana de Macri y ahora salía con el novio. Todo un quilombo de relaciones. Yo no la conocía, la había visto con el Guga Pereyra que era una modelo tremenda y después que estuvo de novia con Cerati y pasó lo que pasó con Cerati, tuvo que huir por adicciones y bueno, ayer leí eso", siguió sobre la información que obtuvo de la top.
Además, Moria Casán recordó la fuerte historia de amor entre Chloe y el músico. "El estaba muy enganchado con Chloé Bello, y seguía la vida de Cholé Bello, él le llevaba como veintipico de años, y llevaba una vida de veintipico a los 50 con los problemas de salud que tenía Gustavo Cerati, con la trombosis... Se la culpó de muchas cosas", cerró.