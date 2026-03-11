Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

El puntero Independiente Rivadavia vuelve al ruedo ante Barracas Central, en el Gargantini

Independiente Rivadavia, líder absoluto de la Zona B de la Liga Profesional, recibe a Barracas Central en el Bautista Gargantini

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga

El parate de la fecha 9 quedó atrás y por la décima jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central en el estadio Bautista Gargantini.

El duelo tiene el arbitraje de Yael Falcon Perez y el encargado del VAR es Héctor Paletta.

Seguilo en vivo por Radio Nihuil.

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas