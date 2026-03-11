La UNCuyo informó que las inscripciones 2027 para sus colegios serán después de Semana Santa

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) informó este miércoles el proceso de inscripción para el ingreso 2027 a sus escuelas secundarias. Habrá una única preinscripción online que tendrá lugar luego de Semana Santa. El formulario estará disponible en la web de la UNCuyo y en las webs de sus colegios únicamente desde las 8.30 del lunes 6 abril hasta las 23.59 del viernes 10 de abril.
Este registro habilitará a participar del cursado virtual y la aprobación de los diferentes módulos del Trayecto Formativo de Nivelación -que dejará a los aspirantes en condiciones de rendir los exámenes de Lengua y de Matemática- al tiempo que permitirá dejar seleccionadas las escuelas que son de su interés.
Los interesados en las 1.110 vacantes disponibles deberán ingresar el mail del estudiante (no se podrá registrar el de otro familiar ya que es necesario para el trabajo en el aula virtual) en el formulario de preinscripción.
Una vez concluidos y aprobados al menos 5 de los 6 módulos de este curso de nivelación (tanto para Lengua como para Matemática), se determinará quiénes estarán en condiciones de rendir los dos exámenes a fines de septiembre y principios de octubre.
La distribución de vacantes, como todos los años, se realizará en función del promedio de las notas obtenidas. Estarán habilitados para participar todos los estudiantes de séptimo grado sin piso de promedio en su recorrido escolar.
Desde la UNCuyo informaron que los materiales digitales que se trabajarán en el Trayecto Formativo tienen innovaciones y diferencias con respecto a los que se utilizaron en los años anteriores.
Fechas importantes para el ingreso 2027 a los colegios de la UNCuyo
Preeinscripción
Del lunes 6 al viernes 10 de abril: los aspirantes a ingresar a alguna de las 6 escuelas secundarias de la UNCuyo (Liceo Agrícola, Escuela de Agricultura de General Alvear, Departamento de Aplicación Docente (DAD), Colegio Universitario Central (CUC), Escuela del Magisterio, Escuela Martín Zapata) deberán realizar la preinscripción en una plataforma que se habilitará en la web de la UNCuyo (www.uncuyo.edu.ar) y en todas las web de cada uno de los establecimientos secundarios de la universidad, desde las 8.30 del lunes 6 hasta las 23.59 del viernes 10 de abril.
En esta instancia cada aspirante deberá acompañar la selección de escuela y modalidad con el certificado de Estudiante Regular (de su escuela primaria) e incluir un correo electrónico propio (no de sus padres o familiares) para poder realizar los trabajos del Trayecto Formativo de Nivelación en las aulas virtuales.
Trayecto formativo de nivelación
El trabajo en las aulas virtuales comenzará el lunes 11 de mayo y finalizará el sábado 15 de agosto a las 23.59.
Exámenes
El martes 8 de septiembre, a las 12, la UNCuyo publicará el listado de los aspirantes en condiciones de rendir las evaluaciones. Es decir, quienes hayan completado al menos 5 de los 6 módulos del Trayecto Formativo de Nivelación para Lengua, y al menos 5 de los 6 para Matemática.
La evaluación de Lengua está prevista para el sábado 26 de septiembre y la de Matemática tendrá lugar el sábado 3 de octubre en lugares y horarios a confirmar. No tienen recuperatorios.
Resultados
La publicación de los promedios del resultado de las evaluaciones, así como el orden de mérito para las escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear) se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 12, en la web institucional de la universidad y de cada una de las escuelas.
En tanto, la publicación de promedios y orden de méritos para los bachilleratos orientados: Colegio Universitario Central (CUC), Escuela de Comercio Martín Zapata, Escuela del Magisterio y Departamento de Aplicación Docente (DAD), se llevará adelante el jueves 5 de noviembre a las 12 en la web de la UNCuyo y de cada una de las 4 escuelas mencionadas.