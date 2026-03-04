La Orquesta Sinfónica de la UNCUYO comienza su temporada de conciertos 2026

Engalanará esta primera noche la visita del violista surcoreano Geunhee Lee como solista invitado. Al frente del concierto estará la magistral batuta que se hará cargo un año más de la dirección artística de la OSUNCUYO, el maestro brasilero Tobias Volkmann.

Directores Orquesta Sinfónica de la UNCuyo El violista surcoreano Geunhee Lee y el maestro brasilero Tobias Volkmann.

Grandes hitos sinfónicos

A lo largo del año, la orquesta abordará obras maestras del repertorio universal como el Concierto para viola de Bartok, la Sinfonía n°3 de Brahms, la Sinfonía n°6 de Tchaikovsky y la Sinfonía Fantástica de Berlioz para el cierre de temporada, entre otras.

Uno de los momentos cumbres será la interpretación de la Pasión según San Juan de J.S. Bach en abril, contando con el Coro Universitario de Mendoza que dirige la maestra Silvana Vallesi y destacados solistas vocales.

Invitados internacionales

La OSUNCUYO recibirá a solistas de renombre como el pianista ruso Evgeni Mikhailov, quien ejecutará el célebre Concierto n°2 de Rachmaninoff , la destacada violinista argentina Pilar Policano, encargada del Concierto para violín de Brahms en la gala del Día del Malbec. Desde Brasil desembarcarán la violinista Eliane Tokeshi quien ejecutará el Concierto para violín de Ronaldo Miranda y el pianista Hercules Gomes que desplegará todo su talento con un repertorio de Radamés Gnattali. Además, volverá a compartir escenario con la Sinfónica el ya afamado violinista argentino Xavier Inchausti para interpretar el Concierto para violín de Sibelius.

La dirección también contará con batutas invitadas de prestigio, tales como Lucía Zicos, Elizabeth Vergara, Luis Toro Araya, Víctor Mederos, Michael Form, Fernando Palomeque Wolfgang Wengenroth, Javier Mas y Luís Gorelik, entre otras.

Innovación y fusión

El recorrido musical 2026 se verá enriquecido, como cada año, por la multiplicidad de propuestas que incluye su atractivo Ciclo Fusión y experiencias interdisciplinarias entre las cuales destacan homenajes populares como el tributo sinfónico a través de un colorido recorrido por el folklore argentino dedicado a la majestuosa figura de Joan Manuel Serrat y un especial de rock nacional dedicado a Charly García en sus etapas de Sui Generis y Serú Girán.

El cine y la tecnología serán también protagonistas con el tradicional “Ciclo Música de Películas” que incluirá clásicos italianos y la proyección de Tiempos Modernos de Chaplin con música en vivo. Además, el espectáculo “Más allá de las notas” presentará Los Planetas de Holst con un despliegue de mapping visual.

En busca de liderar con proyectos de vanguardia la temporada también explorará la Sinfónica Electrónica bajo la dirección de la joven revelación argentina, Mateo Ayvazishvili.

Reafirmando su compromiso permanente con la formación integral y la creación de nuevas audiencias, la Sinfónica continúa abriendo sus puertas a estudiantes para compartir diferentes experiencias didácticas y pedagógicas, en su misión como organismo artístico universitario.

En este sentido, a lo largo del 2026, realizará sus conciertos didácticos y familiares para toda la comunidad mendocina, su habitual concurso para estudiantes de música de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO, y seguirá alentado jóvenes talentos mediante su exitoso programa de entrenamiento orquestal Vivero Musical.

Con esta programación la OSUNCUYO reafirma su compromiso con la difusión cultural de alta calidad y su rol como referente artístico en el oeste argentino.