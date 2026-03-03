El viernes 20 de marzo, a las 21.30 llega la edición XII de "Fiesta Moladora" con la música de Magnolia Monti y DJ Gattari en La Nave Cultural (Maza 250, Ciudad). Luego de su renovación en 2025, Lamoladora presenta un poderoso ritual sonoro donde todo se crea en vivo: ritmos envolventes, grooves potentes y una energía arrolladora que invita a bailar. A las bases rítmicas se le suman los sonidos de vientos, synths, guitarra y bajo.
Nueva "Fiesta Moladora" se instala en la Nave Creativa
El ciclo de fiestas que combina a Lamoladora con los artistas y DJs más destacados de Mendoza regresa en 2026 a la Nave Creativa
La edición 12 de "Fiesta Moladora" suma a Magnolia Monti para fusionar su propuesta con la música urbana, el folclore, el soul y el pop rock latino. Además, Gattari será el DJ invitado para una noche ideal que despedirá al verano.
Entradas para Fiesta Moladora vol XII
Las entradas para esta nueva edición de "Fiesta Moladora" están a la venta a través de EntradaWeb. Su costo es de $14.000
Lamoladora es un ensamble de 8 músicos que hace bailar a través del “trance colectivo”, generado por el ritmo en un ritual urbano que exalta los sentidos. El grupo experimenta en torno a la improvisación y toda la música que surge en la misma tiene una esencia rítmica con raíces de diversos estilos - de la chacarera al festejo peruano- que van viajando por diferentes paisajes y tomando elementos de cada lugar para crear nuevas formas.
Se ha presentado en los principales escenarios provinciales, participado en el show de la Final de la Copa Argentina 2023 y realizado el ciclo de fiestas en el Espacio Le Parc y la Nave Creativa. En este 2026, Lamoladora apuesta al formato de espectáculo en el que suman a artistas invitados para continuar la Fiesta Moladora.
Actualmente, el ensamble está conformado por:
- Ernesto Perez Matta (tambores chico y dirección).
- Matías Garcia (tambor piano, accesorios y dirección).
- Yair Cáceres (accesorios y dirección).
- Santiago Servera (accesorios, tumbadoras, djembe).
- Mauro Regules (djembe y dirección).
- Pamela Dalpozzo (vientos).
- Nicolás Riquero (guitarra y synthes).
- Dalmiro Elías (bajo).
Artistas invitados; Magnolia Monti y DJ Gattari
Magnolia Monti es una artista multifacética que transforma la diversidad sonora en una forma de identidad. Dueña de una voz intensa y una sensibilidad particular para combinar estilos,presentó su universo musical en su disco NÓMADA, una obra conceptual que refleja su esencia libre y exploradora. En este trabajo, se anima a entrelazar rock pop, un afrobeat con raíces folclóricas y un sonido funky atravesado por lo regional, dejando en claro que su identidad es, precisamente, el juego con los géneros y las emociones.
Ha recorrido diversos escenarios de Mendoza, consolidándose como una figura emergente de la escena en festivales como el Mendorock, Primavera Random, Luján Suena, Vino a la Nave y el Festival Montaña, entre otros.
DJ Gattari (Ale Gamez) es un productor musical y apasionado del proceso creativo. La variedad de sus gustos musicales y artísticos -del house al Detroit- lo han llevado a conformar proyectos de estilos diversos dentro de la música, descubriendo e investigando nuevos caminos para brindar una experiencia movilizadora.