Nueva "Fiesta Moladora" se instala en la Nave Creativa

Lamoladora es un ensamble de 8 músicos que hace bailar a través del “trance colectivo”, generado por el ritmo en un ritual urbano que exalta los sentidos. El grupo experimenta en torno a la improvisación y toda la música que surge en la misma tiene una esencia rítmica con raíces de diversos estilos - de la chacarera al festejo peruano- que van viajando por diferentes paisajes y tomando elementos de cada lugar para crear nuevas formas.

Se ha presentado en los principales escenarios provinciales, participado en el show de la Final de la Copa Argentina 2023 y realizado el ciclo de fiestas en el Espacio Le Parc y la Nave Creativa. En este 2026, Lamoladora apuesta al formato de espectáculo en el que suman a artistas invitados para continuar la Fiesta Moladora.

Actualmente, el ensamble está conformado por:

Ernesto Perez Matta (tambores chico y dirección).

Matías Garcia (tambor piano, accesorios y dirección).

Yair Cáceres (accesorios y dirección).

Santiago Servera (accesorios, tumbadoras, djembe).

Mauro Regules (djembe y dirección).

Pamela Dalpozzo (vientos).

Nicolás Riquero (guitarra y synthes).

Dalmiro Elías (bajo).

Artistas invitados; Magnolia Monti y DJ Gattari

Magnolia Monti es una artista multifacética que transforma la diversidad sonora en una forma de identidad. Dueña de una voz intensa y una sensibilidad particular para combinar estilos,presentó su universo musical en su disco NÓMADA, una obra conceptual que refleja su esencia libre y exploradora. En este trabajo, se anima a entrelazar rock pop, un afrobeat con raíces folclóricas y un sonido funky atravesado por lo regional, dejando en claro que su identidad es, precisamente, el juego con los géneros y las emociones.

Ha recorrido diversos escenarios de Mendoza, consolidándose como una figura emergente de la escena en festivales como el Mendorock, Primavera Random, Luján Suena, Vino a la Nave y el Festival Montaña, entre otros.

DJ Gattari (Ale Gamez) es un productor musical y apasionado del proceso creativo. La variedad de sus gustos musicales y artísticos -del house al Detroit- lo han llevado a conformar proyectos de estilos diversos dentro de la música, descubriendo e investigando nuevos caminos para brindar una experiencia movilizadora.