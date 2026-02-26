Turf se presenta en los jardines de la Nave Cultural

En esta edición 2026, más de 30 bodegas formarán parte de la experiencia, acompañadas por diversas propuestas gastronómicas y un escenario emergente destinado a bandas locales, con el espíritu clásico del ciclo de impulsar y visibilizar el talento regional. Se espera una multitud brindando, disfrutando y celebrando una noche que promete combinar identidad, cultura y entretenimiento.

Desde su primera edición, Vino a la Nave reunió a artistas de distintos géneros y generaciones, posicionándose como una cita obligada en la agenda cultural mendocina. Ahora, el evento redobla la apuesta con la banda liderada por Joaquín Levinton, que atraviesa un renovado impulso creativo con su proyecto “Polvo de Estrellas”, un trabajo en el que reversionan sus clásicos junto a figuras de distintas generaciones y que reafirma su vigencia tras décadas de trayectoria.

Con una intensa agenda de shows y presentaciones en todo el país, Turf llegará a Mendoza en un gran momento artístico, listo para hacer cantar y bailar a miles de fanáticos en una noche que ya comienza a sentirse en la previa.

Así, el vino, la música y el verano vuelven a encontrarse en la Nave. y el evento se perfila como uno de los grandes planes para despedir febrero en la Ciudad.