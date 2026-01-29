Más de 5 mil espectadores ya vieron "Vos, yo y el otro", la comedia del verano en Mendoza

La temporada de “Vos, yo y el otro” se puede disfrutar de miércoles a sábado a las 22, y los domingos, a las 20.

El amor de pareja se pone a prueba con mucho humor

Escrita por Martín Guerra, la comedia aborda con humor situaciones cotidianas de pareja, vínculos, crisis y decisiones límite, a través de personajes tan absurdos como entrañables.

La trama gira en torno a Amparo (Gisela Bernal) e Hilario (Gastón Ricaud), una pareja atravesada por discusiones, idas y vueltas y conflictos en la intimidad. Cansada de la situación, Amparo decide poner un límite y enfrenta a Hilario a una disyuntiva inesperada: experimentar un trío para intentar reavivar la relación o separarse definitivamente.

Vos, yo y el otro Gastón Ricaud Renzo Chory Occhionero Gastón Ricaud y Renzo "Chory" Occhionero en la obra sensación del verano mendocino.

Desbordado por la situación, Hilario recurre a su terapeuta, Victoria (Renzo “Chory” Occhionero), una profesional tan poco convencional como caótica, que lejos de ayudarlo, lo sumerge en nuevos dilemas. A este entramado se suma un posible candidato al trío: un oficinista inexperto, con serias dificultades para sociabilizar, que termina de disparar una sucesión de escenas tan incómodas como hilarantes.

Con estos cuatro personajes, la trama discurre en situaciones absurdas y reconocibles que reflejan hasta dónde puede llegar el ser humano para salvar una relación… ¿o no?

Además del elenco estelar que reúne artistas nacionales y locales, la producción general de la obra está a cargo de Renzo Occhionero y Gabriel García, con Micaela Delvalle como asistente de dirección y stage manager, mientras que la producción comercial corresponde a Renzo Occhionero.

Con una historia ágil, actual y cargada de humor, “Vos, yo y el otro” se consolida como una de las grandes apuestas teatrales del verano 2026 en Mendoza que nadie puede perderse.