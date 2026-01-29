Con un humor filoso y situaciones desopilantes, nadie quiere perderse "Vos, yo y el otro" la comedia suceso del verano mendocino. Siguen las presentaciones en el Teatro Imperial de Maipú (Pablo Pescara 323) de miércoles a domingos durante todo enero y febrero. Las entradas se venden por EntradaWeb y hay disponible una promoción de 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de todos los bancos.
Más de 5 mil espectadores ya vieron "Vos, yo y el otro", la comedia del verano en Mendoza
Función tras función el público confirma que la obra protagonizada por Gisela Bernal, Gastón Ricaud, Matías Montiel y Renzo “Chory” Occhionero, es la atracción de la cartelera teatral de la temporada
El público ya eligió a “Vos, yo y el otro” como la comedia éxito del verano. Desde su estreno el pasado 3 de enero en el Teatro Imperial, la obra no deja de cosechar excelentes devoluciones y, a poco de concluir su primer mes en cartel, ya superó los 5 mil espectadores. De este modo la obra protagonizada por Gisela Bernal, Gastón Ricaud, Matías Montiel y Renzo “Chory” Occhionero, se convierte en todo un acontecimiento de la escena teatral de Mendoza.
Por sexto año consecutivo Maipú levanta el telón de su sala durante las vacaciones, para posicionar a la provincia dentro del abanico de espectáculos de la oferta nacional.
La temporada de “Vos, yo y el otro” se puede disfrutar de miércoles a sábado a las 22, y los domingos, a las 20.
El amor de pareja se pone a prueba con mucho humor
Escrita por Martín Guerra, la comedia aborda con humor situaciones cotidianas de pareja, vínculos, crisis y decisiones límite, a través de personajes tan absurdos como entrañables.
La trama gira en torno a Amparo (Gisela Bernal) e Hilario (Gastón Ricaud), una pareja atravesada por discusiones, idas y vueltas y conflictos en la intimidad. Cansada de la situación, Amparo decide poner un límite y enfrenta a Hilario a una disyuntiva inesperada: experimentar un trío para intentar reavivar la relación o separarse definitivamente.
Desbordado por la situación, Hilario recurre a su terapeuta, Victoria (Renzo “Chory” Occhionero), una profesional tan poco convencional como caótica, que lejos de ayudarlo, lo sumerge en nuevos dilemas. A este entramado se suma un posible candidato al trío: un oficinista inexperto, con serias dificultades para sociabilizar, que termina de disparar una sucesión de escenas tan incómodas como hilarantes.
Con estos cuatro personajes, la trama discurre en situaciones absurdas y reconocibles que reflejan hasta dónde puede llegar el ser humano para salvar una relación… ¿o no?
Además del elenco estelar que reúne artistas nacionales y locales, la producción general de la obra está a cargo de Renzo Occhionero y Gabriel García, con Micaela Delvalle como asistente de dirección y stage manager, mientras que la producción comercial corresponde a Renzo Occhionero.
Con una historia ágil, actual y cargada de humor, “Vos, yo y el otro” se consolida como una de las grandes apuestas teatrales del verano 2026 en Mendoza que nadie puede perderse.