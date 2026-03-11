Qué significa que tu gato presione su cabeza contra la pared y por qué es algo grave

Muchos dueños primerizos pueden confundirlo con un juego o un momento de descanso extraño pero, en términos médicos, es una respuesta instintiva para que tu gato intente aliviar una presión intracraneal o un dolor neurológico.

Cuando un gato recurre a este comportamiento, el sistema nervioso central suele estar bajo un ataque directo. No es un síntoma que aparezca en etapas tempranas de una enfermedad; generalmente, indica que la patología ha avanzado y está afectando las funciones cerebrales.

mascota, gato Las intoxicaciones agudas pueden ser una causa de este comportamiento.

Si observas que tu gato presiona su cabeza contra la pared, la recomendación veterinaria es clara: acude a urgencias de inmediato y no esperes a que el síntoma desaparezca solo.

Causas concretas detrás de este comportamiento

Intoxicaciones agudas: contacto con plantas venenosas, productos de limpieza o insecticidas que afectan el cerebro.

Encefalopatía hepática: el hígado deja de filtrar toxinas como el amoníaco, el cual viaja por la sangre hasta "envenenar" el tejido cerebral.

Tumores o quistes: masas que ejercen presión física dentro del cráneo.

Infecciones graves: enfermedades como la meningitis o la variante neurológica de la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF).