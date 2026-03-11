¡Atento Independiente Rivadavia! Gimnasia La Plata ganó antes de recibir a la Lepra

Gimnasia La Plata, próximo rival de Independiente Rivadavia, le ganó 2 a 1 a Banfield, como visitante, en la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.
Gimnasia La Plata, próximo rival de Independiente Rivadavia, le ganó a Banfield, como visitante, en la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.
Gimnasia La Plata, próximo rival de Independiente Rivadavia, le ganó 2 a 1 a Banfield, como visitante, en la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.
Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto, el hijo de Guillermo, marcaron los goles del Lobo platense en el Sur del Gran Buenos Aires donde el tanto del descuento lo hizo el mendocino Santiago López.
Con este resultado Gimnasia se afirmó en el 5to puesto de la Zona B con 14 puntos (ganó 4, empató 2 y perdió 3) y el domingo a las 15.15 recibirá a Independiente Rivadavia en el Bosque platense.
Banfield, décimo con 10 puntos (ganó 3, empató 1 y perdió 5), se mantiene en el puesto 19 de la tabla anual, pero está 25to en los promedios donde solo supera a Newell's, Gimnasia y Esgrima, Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto que por ahora estaría descendiendo.
En La Paternal, Argentinos Juniors y Rosario Central empataron sin goles y mantuvieron su racha de 3 partidos sin derrotas en el Torneo Apertura.
El Bicho está fuera de la zona de clasificación a los playoffs ya que ocupa el puesto 9 con 10 puntos (ganó 2, empató 4 y perdió 3) y el Canalla está tercero en la Zona B con 15 unidades (ganó 4, empató 3 y perdió 2).