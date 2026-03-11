¡Atento Independiente Rivadavia! Gimnasia La Plata ganó antes de recibir a la Lepra

Banfield, décimo con 10 puntos (ganó 3, empató 1 y perdió 5), se mantiene en el puesto 19 de la tabla anual, pero está 25to en los promedios donde solo supera a Newell's, Gimnasia y Esgrima, Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto que por ahora estaría descendiendo.

Empate sin goles entre Argentinos Juniors y Rosario Central

En La Paternal, Argentinos Juniors y Rosario Central empataron sin goles y mantuvieron su racha de 3 partidos sin derrotas en el Torneo Apertura.

Embed - EL BICHO Y EL CANALLA REPARTIERON PUNTOS EN LA PATERNAL | Argentinos 0-0 Rosario Central | RESUMEN

El Bicho está fuera de la zona de clasificación a los playoffs ya que ocupa el puesto 9 con 10 puntos (ganó 2, empató 4 y perdió 3) y el Canalla está tercero en la Zona B con 15 unidades (ganó 4, empató 3 y perdió 2).