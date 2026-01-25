Inicio Ovación Fútbol FADEP
Diego Pozo disfrutó del pasaje de FADEP a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur

Diego Pozo, DT de FADEP, habló tras el triunfo ante Unión de Villa Krause que le permitió a su equipo pasar a la final de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Diego Pozo, DT de FADEP, disfrutó el pasaje a la final de la Región Cuyo.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Diego Pozo, entrenador de FADEP, disfrutó de la goleada por 4 a 0 ante Unión de Villa Krause, en Russell, que le permitió a su equipo lograr el pasaje a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El ex arquero destacó el trabajo de sus jugadores.

Este domingo se conocerá al rival que enfrentará FADEP, que surgirá del cruce que jugarán en San Luis Estudiantes y Huracán de San Rafael.

Diego Pozo- DT de FADE¨P.
Diego Pozo tras festejar con sus jugadores, habló con Ovación y dejó sus sensaciones de la victoria y clasificación. "Estamos contentos por este paso que hemos dado de llegar a la final. Nos tocó un rival difícil, pudimos resolver esta llave, superamos a un gran equipo, teníamos el objetivo claro que era llegar a la final", opinó el ex arquero.

Embed - Diego Pozo, DT de FADEP disfrutó el pasaje a la final de la Zona Cuyo del torneo Regional Amateur

Diego Pozo tiene un recorrido importante en la Primera Nacional

Diego Pozo explicó lo que significa dirigir en esta categoría tras ser DT en la Primera Nacional de Gimnasia y Esgrima, Racing de Córdoba y Patronato de Paraná. "Es un lindo desafío dirigir a FADEP, le había prometido a Sebastián Torrico que iba a dirigir al club, hablamos y me gustó mucho el proyecto que es ascender. Hemos bajado de categoría pero estoy en un club que tiene cosas de primera", dijo.

"Vamos a disfrutar lo que logramos, vamos a dar pelea por lograr el objetivo que todos queremos", reconoció Diego Pozo.

Diego Pozo y sus jugadores festejaron el pasaje a la final.

Los elogios de Pozo para el Pity Cristian Aracena

Diego Pozo se refirió al buen momento que atraviesa el experimentado arquero Cristian Aracena, una de las figuras del equipo. "La verdad que me da felicidad, sabemos lo que puede rendir, fue compañero mío y de Seba Torrico. Es un arquero que tiene mucha jerarquía y para nosotros es muy importante", afirmó.

