Diego Pozo disfrutó del pasaje de FADEP a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur

Embed - Diego Pozo, DT de FADEP disfrutó el pasaje a la final de la Zona Cuyo del torneo Regional Amateur

Diego Pozo tiene un recorrido importante en la Primera Nacional

Diego Pozo explicó lo que significa dirigir en esta categoría tras ser DT en la Primera Nacional de Gimnasia y Esgrima, Racing de Córdoba y Patronato de Paraná. "Es un lindo desafío dirigir a FADEP, le había prometido a Sebastián Torrico que iba a dirigir al club, hablamos y me gustó mucho el proyecto que es ascender. Hemos bajado de categoría pero estoy en un club que tiene cosas de primera", dijo.

"Vamos a disfrutar lo que logramos, vamos a dar pelea por lograr el objetivo que todos queremos", reconoció Diego Pozo. "Vamos a disfrutar lo que logramos, vamos a dar pelea por lograr el objetivo que todos queremos", reconoció Diego Pozo.

Diego Pozo. Diego Pozo y sus jugadores festejaron el pasaje a la final. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Los elogios de Pozo para el Pity Cristian Aracena

Diego Pozo se refirió al buen momento que atraviesa el experimentado arquero Cristian Aracena, una de las figuras del equipo. "La verdad que me da felicidad, sabemos lo que puede rendir, fue compañero mío y de Seba Torrico. Es un arquero que tiene mucha jerarquía y para nosotros es muy importante", afirmó.