Se confirmó la grave lesión de una de las figuras de Gimnasia y Esgrima

Con la mala noticia de la lesión de Imanol González, Gimnasia y Esgrima prepara su duelo ante Estudiantes de La Plata por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Uno de los referentes de Gimnasia y Esgrima sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá varios meses de recuperación.
Con la mala noticia de la lesión de Imanol González, Gimnasia y Esgrima prepara su duelo ante Estudiantes de La Plata por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Mientras ultima detalles para el partido del martes 17 a las 21.15 en el estadio Víctor Legrotaglie, en el Lobo se confirmó el diagnóstico de Imanol González, lesionado en el partido ante Deportivo Riestra.
Lamentablemente el defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, deberá ser intervenido quirúrgicamente y estará varios meses fuera de las canchas.
César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica o Ferreyra y Santiago Rodríguez, serían los once del Lobo del Parque para enfrentar a Estudiantes.
De todas maneras este lunes será la última práctica y el entrenador Ariel Broggi definirá el equipo.
Los socios del Lobo con la cuota al día ingresarán directamente con la presentación del DNI físico y habrá venta de entradas para los no socios el mismo martes.
Se espera una buena convocatoria tal como hubo en los tres partidos anteriores en el Víctor Legrotaglie ante San Lorenzo, Instituto de Córdoba y Gimnasia La Plata.
Se enfrentaron en 6 ocasiones en los Torneos Nacionales, con dos triunfos del Lobo, dos del Pincha y dos empates, en un historial muy parejo.
El último partido que jugaron fue Torneo Nacional de 1982, en la cancha de Estudiantes, venció el Pincha 3 a 1 y el gol del Mensana fue convertido por Oscar Fornari.