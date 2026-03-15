Se confirmó la grave lesión de una de las figuras de Gimnasia y Esgrima

gimnasia y Esgrima- Diego Mondino sería titular ante Estudiantes, ingrearía por el lesionado Imanol González.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para recibir al Pincha

César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica o Ferreyra y Santiago Rodríguez, serían los once del Lobo del Parque para enfrentar a Estudiantes.

De todas maneras este lunes será la última práctica y el entrenador Ariel Broggi definirá el equipo.

Venta de entradas para Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes de La Plata

Los socios del Lobo con la cuota al día ingresarán directamente con la presentación del DNI físico y habrá venta de entradas para los no socios el mismo martes.

Se espera una buena convocatoria tal como hubo en los tres partidos anteriores en el Víctor Legrotaglie ante San Lorenzo, Instituto de Córdoba y Gimnasia La Plata.

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes se enfrentaron en seis ocasiones

Se enfrentaron en 6 ocasiones en los Torneos Nacionales, con dos triunfos del Lobo, dos del Pincha y dos empates, en un historial muy parejo.

El último partido que jugaron fue Torneo Nacional de 1982, en la cancha de Estudiantes, venció el Pincha 3 a 1 y el gol del Mensana fue convertido por Oscar Fornari.