La Copa Vendimia ITF Junior se define este sábado en el Mendoza Tenis Club

Paralelamente a las semifinales masculinas se jugaron las del cuadro femenino, ya sin argentinas, y quienes avanzaron a la final son la brasileña Clara Coura y la estadounidense Londyn Mc Cord.

tenis nueva 3 Clara Coura sorprendió con su tenis y es finalista.

Coura, de solo 14 años, eliminó a la peruana Luciana Luna, preclasificada 7ma, por 6-4 y 6-3 y Mc Cord, favorita número 4, le ganó a la número 6, su compatriota Sarah Stoyanov, por 6-4 y 6-2.

Un mendocino campeón en dobles en la Copa Vendimia ITF Junior

En el Mendoza Tenis Club también la Copa Vendimia tuvo competencia de dobles y en el cuadro masculino hubo triunfo mendocino ya que Facundo Pereyra, ganador del Nacional de menores de la semana pasada, se coronó junto a Joaquín Gaitán al vencer en la final a los máximos favoritos Angel Maffezzolli y Oliver André Solís Encinas, de Bolivia, por 6-3 y 7-6.

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Este viernes se juega la final femenina entre las estadounidenses Mc Cord y Scarlett Fagan, preclasificadas número 2, y la dupla formada por Luna de Perú y Zoe Doldan de Paraguay.

Genaro Bartolucci es finalista en el Andino Tenis Club

Otro mendocino que anda bien en la Copa Vendimia es Genaro Bartolucci, quien este sábado disputará la final de la Copa Vendimia en la categoría hasta 16 años que otorga puntos para el ranking sudamericano de la COSAT.

El 8vo preclasificado batió por 6-1 y 6-2 al número 3 del torneo, el entrerriano Theo Giúdici Gómez e irá por el título ante el ganador de la otra semi entre el peruano Valentino Mejía (7) y el chileno Simón Doren.