La Copa Vendimia ITF Junior se define este sábado en el Mendoza Tenis Club

El argentino Felipe González y el uruguayo Felipe Vázquez jugarán este sábado en el Mendoza Tenis Club la final masculina de la Copa Vendimia ITF Junior hasta 18 años.
El argentino Felipe González y el uruguayo Felipe Vázquez jugarán este sábado en el Mendoza Tenis Club la final masculina de la Copa Vendimia ITF Junior hasta 18 años.
El argentino Felipe González y el uruguayo Felipe Vázquez jugarán este sábado en el Mendoza Tenis Club la final masculina de la Copa Vendimia ITF Junior hasta 18 años.
Para acceder a la definición del certamen que otorga puntos para el ranking mundial junior el pampeano González le ganó por 6-3 y 6-1 al chileno Antonio Blanco Epple y Vázquez impidió que haya una final argentina al imponerse por un doble 6-4 a Demián Luna.
Felipe Vázquez es el máximo favorito al título, le ganó este viernes al preclasificado número 4 y en la final se medirá con González que se siente muy cómodo en el Mendoza Tenis Club ya que viene de ser finalista la semana pasada en el primer Nacional de menores de la temporada.
Paralelamente a las semifinales masculinas se jugaron las del cuadro femenino, ya sin argentinas, y quienes avanzaron a la final son la brasileña Clara Coura y la estadounidense Londyn Mc Cord.
Coura, de solo 14 años, eliminó a la peruana Luciana Luna, preclasificada 7ma, por 6-4 y 6-3 y Mc Cord, favorita número 4, le ganó a la número 6, su compatriota Sarah Stoyanov, por 6-4 y 6-2.
En el Mendoza Tenis Club también la Copa Vendimia tuvo competencia de dobles y en el cuadro masculino hubo triunfo mendocino ya que Facundo Pereyra, ganador del Nacional de menores de la semana pasada, se coronó junto a Joaquín Gaitán al vencer en la final a los máximos favoritos Angel Maffezzolli y Oliver André Solís Encinas, de Bolivia, por 6-3 y 7-6.
Este viernes se juega la final femenina entre las estadounidenses Mc Cord y Scarlett Fagan, preclasificadas número 2, y la dupla formada por Luna de Perú y Zoe Doldan de Paraguay.
Otro mendocino que anda bien en la Copa Vendimia es Genaro Bartolucci, quien este sábado disputará la final de la Copa Vendimia en la categoría hasta 16 años que otorga puntos para el ranking sudamericano de la COSAT.
El 8vo preclasificado batió por 6-1 y 6-2 al número 3 del torneo, el entrerriano Theo Giúdici Gómez e irá por el título ante el ganador de la otra semi entre el peruano Valentino Mejía (7) y el chileno Simón Doren.