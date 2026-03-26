Dos argentinos en semifinales de la Copa Vendimia ITF Junior en el Mendoza Tenis Club

Dos representantes argentinos jugarán este viernes las semifinales en la categoría hasta 18 años de la Copa Vendimia que se juega en el Mendoza Tenis Club y otorga puntos para el ranking junior de la ITF.
Dos representantes argentinos jugarán este viernes las semifinales en la categoría hasta 18 años de la Copa Vendimia que se juega en el Mendoza Tenis Club y otorga puntos para el ranking junior de la ITF.
Dos representantes argentinos jugarán este viernes las semifinales en la categoría hasta 18 años de la Copa Vendimia que se juega en el Mendoza Tenis Club y otorga puntos para el ranking junior de la ITF.
Demián Luna, de solo 15 años, y el pampeano Felipe González avanzaron de ronda al superar sus respectivos cruces frente al chileno León Achurra Correa (6-2 y 7-5) y el también argentino Estanislao Lassaga (doble 6-3).
Luna es el 4to. favorito del torneo y deberá enfrentar en semifinales al máximo candidato, el uruguayo Felipe Vázquez, mientras que González, finalista en el Nacional de la semana pasada, se medirá con el chileno Antonio Blanco Epple.
Vázquez se impuso por 6-2, 2-6 y 7-5 al mexicano Cristóbal Plasencia Robles y el trasandino Blanco Epple batió por 6-2 y 7-6 (7-5 en el tie break) al brasileño Guilherme Castanho Do Val.
Las argentinas Camila Markus y Mía Celeste Brayotta, preclasificadas 8 y 5, respectivamente, quedaron eliminadas en el cuadro femenino de la categoría hasta 18 años de la Copa Vendimia.
Markus perdió por 6-4 y 6-3 con la brasileña Clara Coura de solo 14 años y La Tora Brayotta luchó antes de caer frente a la estadounidense Londin Mc Cord, favorita número 4, por 7-5 y 6-1.
Este viernes, en semis, Coura será rival de la peruana Luciana Luna (7ma. preclasificada) quien venció a la número 3 del torneo, la estadounidense Scarlett Fagan, por 6-1 y 6-3. La otra semifinal será entre Mc Cord y su compatriota Sarah Stoyanov, 6ta. favorita, quien le ganó por 6-3 y 6-4 a la peruana Daniela Zegarra.
La jornada de este viernes se iniciará a las 10.
En el Andino Tenis Club se está jugando la Copa Vendimia de las categorías hasta 16, 14 y 12 años, con puntos para el ranking sudamericano de la COSAT.
En la categoría hasta 16 años hubo cruce de mendocinos en cuartos de final y Genaro Bartolucci, favorito número 8, le ganó al máximo candidato, Tomás Alonso, por 7-6, 2-6 y 6-5.
El local jugará este viernes en semifinales ante el entrerriano Theo Giúdici Gómez.