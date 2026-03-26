Dos argentinos en semifinales de la Copa Vendimia ITF Junior en el Mendoza Tenis Club

Vázquez se impuso por 6-2, 2-6 y 7-5 al mexicano Cristóbal Plasencia Robles y el trasandino Blanco Epple batió por 6-2 y 7-6 (7-5 en el tie break) al brasileño Guilherme Castanho Do Val.

tenis 10

Sin argentinas entre las damas en la Copa Vendimia

Las argentinas Camila Markus y Mía Celeste Brayotta, preclasificadas 8 y 5, respectivamente, quedaron eliminadas en el cuadro femenino de la categoría hasta 18 años de la Copa Vendimia.

tenis 8

Markus perdió por 6-4 y 6-3 con la brasileña Clara Coura de solo 14 años y La Tora Brayotta luchó antes de caer frente a la estadounidense Londin Mc Cord, favorita número 4, por 7-5 y 6-1.

Este viernes, en semis, Coura será rival de la peruana Luciana Luna (7ma. preclasificada) quien venció a la número 3 del torneo, la estadounidense Scarlett Fagan, por 6-1 y 6-3. La otra semifinal será entre Mc Cord y su compatriota Sarah Stoyanov, 6ta. favorita, quien le ganó por 6-3 y 6-4 a la peruana Daniela Zegarra.

tenis 7

La jornada de este viernes se iniciará a las 10.

Un mendocino es semifinalista en el Andino

En el Andino Tenis Club se está jugando la Copa Vendimia de las categorías hasta 16, 14 y 12 años, con puntos para el ranking sudamericano de la COSAT.

En la categoría hasta 16 años hubo cruce de mendocinos en cuartos de final y Genaro Bartolucci, favorito número 8, le ganó al máximo candidato, Tomás Alonso, por 7-6, 2-6 y 6-5.

El local jugará este viernes en semifinales ante el entrerriano Theo Giúdici Gómez.