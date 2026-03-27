Deportivo Maipú y Godoy Cruz ajustan detalles para jugar en el Malvinas Argentinas por la Primera Nacional

A un tres días del apasionante choque que jugarán Deportivo Maipú y Godoy Cruz por el Torneo de la Primera Nacional -será este domingo desde las 17 en el Malvinas Argentinas, con ambas parcialidades- crece la expectativa del cruce que afrontarán los dos representantes mendocinos en la segunda categoría del fútbol argentino.
El Cruzado y el Tomba realizan sus últimos entrenamientos de cara al importante choque por la fecha 7, en el interzonal.
Este domingo se verán las caras por primera vez en esta categoría, que tendrá el condimento que será con ambas parcialidades y donde habrá mucho en juego.
Así llegan Deportivo Maipú y Godoy Cruz
Deportivo Maipú viene de perder 1 a 0 ante Midland en su estadio y lleva dos derrotas consecutivas. Está en el último puesto con 4 puntos y está en zona de descenso directo. Mientras que Godoy Cruz empató de visitante 1 a 1 frente a Chaco For Ever y se ubica octavo con 7 puntos.
La probable formación de Deportivo Maipú
La formación del Deportivo Maipú sería con estos once jugadores: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Matías Viguet o Fausto Montero; Franco Saccone y Lisandro Cabrera.
La probable formación de Godoy Cruz
Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet; Lucas Arce, Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Juan Segundo Morán; Nahuel Ulariaga y Martín Pino serían los once del Tomba.
Las entradas para Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas
Hinchas de Maipú (abonan a partir de los 4 años)
Popular Sur: $35.000
Platea Cubierta Sur: $60.000
Estacionamiento Platea Cubierta: $25000
Los socios ingresarán con cuota al día y es obligatorio que presenten el DNI físico.
El canje de entradas para discapacitados será el viernes 27 de 10.30 a 13.30 en la Secretaría del Club.
Hinchas de Godoy Cruz (abonan a partir de los 4 años)
Popular Norte: $45.000
Platea Cubierta Norte: $60.000
Estacionamiento Norte: $25.000
Ingresos al estadio Malvinas Argentinas para hinchas de Deportivo Maipú y Godoy Cruz
Deportivo Maipú
Ingreso por los accesos del sector Sur
Playa oficial de estacionamiento disponible
Ubicación de socios:
Popular Sur: Socio sector Oeste, Socio Predio y Socio Sector Este.
Platea Sur: Socios Sector Norte, Protocolo y Certificado CUD.
Godoy Cruz
Ingreso por Avenida Libertador
Playa Norte habilitada
Estacionamiento
La compra del estacionamiento es únicamente online a través de Global Fan
Deberán ingresar con el QR de estacionamiento previamente adquirido