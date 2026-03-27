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Deportivo Maipú y Godoy Cruz ajustan detalles para jugar en el Malvinas Argentinas por la Primera Nacional

Deportivo Maipú y Godoy Cruz viven con mucha expectativa los días previos al duelo por el torneo de la Primera Nacional, que los tendrá como protagonistas en el Malvinas Argentinas

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Aleis Matteo, DT del Deportivo Maipú y Mariano Toedtli, el DT de Godoy Cruz, serán protagonistas del cruce entre los dos equipos mendocinos.

Aleis Matteo, DT del Deportivo Maipú y Mariano Toedtli, el DT de Godoy Cruz, serán protagonistas del cruce entre los dos equipos mendocinos.

A un tres días del apasionante choque que jugarán Deportivo Maipú y Godoy Cruz por el Torneo de la Primera Nacional -será este domingo desde las 17 en el Malvinas Argentinas, con ambas parcialidades- crece la expectativa del cruce que afrontarán los dos representantes mendocinos en la segunda categoría del fútbol argentino.

Godoy Cruz - Deportivo Maipú
El choque de este domingo entre el Cruzado y el Tomba contar&aacute; con la presencia de ambas parcialidades.

El choque de este domingo entre el Cruzado y el Tomba contará con la presencia de ambas parcialidades.

El Cruzado y el Tomba realizan sus últimos entrenamientos de cara al importante choque por la fecha 7, en el interzonal.

Este domingo se verán las caras por primera vez en esta categoría, que tendrá el condimento que será con ambas parcialidades y donde habrá mucho en juego.

malvinas 1

Así llegan Deportivo Maipú y Godoy Cruz

Deportivo Maipú viene de perder 1 a 0 ante Midland en su estadio y lleva dos derrotas consecutivas. Está en el último puesto con 4 puntos y está en zona de descenso directo. Mientras que Godoy Cruz empató de visitante 1 a 1 frente a Chaco For Ever y se ubica octavo con 7 puntos.

La probable formación de Deportivo Maipú

La formación del Deportivo Maipú sería con estos once jugadores: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Matías Viguet o Fausto Montero; Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

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Matía Viguet podría jugar como titular ante Godoy Cruz.

Matía Viguet podría jugar como titular ante Godoy Cruz.

La probable formación de Godoy Cruz

Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet; Lucas Arce, Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Juan Segundo Morán; Nahuel Ulariaga y Martín Pino serían los once del Tomba.

Nahuel Ulariaga Godoy Cruz.
Nahuel Ulariaga, el delantero de Godoy Cruz, ser&aacute; titular ante el Deportivo Maip&uacute;.

Nahuel Ulariaga, el delantero de Godoy Cruz, será titular ante el Deportivo Maipú.

Las entradas para Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

Hinchas de Maipú (abonan a partir de los 4 años)

  • Popular Sur: $35.000
  • Platea Cubierta Sur: $60.000
  • Estacionamiento Platea Cubierta: $25000

Los socios ingresarán con cuota al día y es obligatorio que presenten el DNI físico.

El canje de entradas para discapacitados será el viernes 27 de 10.30 a 13.30 en la Secretaría del Club.

Hinchas de Godoy Cruz (abonan a partir de los 4 años)

  • Popular Norte: $45.000
  • Platea Cubierta Norte: $60.000
  • Estacionamiento Norte: $25.000

Ingresos al estadio Malvinas Argentinas para hinchas de Deportivo Maipú y Godoy Cruz

Deportivo Maipú

  • Ingreso por los accesos del sector Sur
  • Playa oficial de estacionamiento disponible

Ubicación de socios:

  • Popular Sur: Socio sector Oeste, Socio Predio y Socio Sector Este.
  • Platea Sur: Socios Sector Norte, Protocolo y Certificado CUD.

Godoy Cruz

  • Ingreso por Avenida Libertador
  • Playa Norte habilitada

Estacionamiento

  • La compra del estacionamiento es únicamente online a través de Global Fan
  • Deberán ingresar con el QR de estacionamiento previamente adquirido

Importante

  • Ingreso obligatorio con DNI
  • Respetar los accesos asignados según ubicación
  • Anticipá tu llegada para evitar demoras

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