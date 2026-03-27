Deportivo Maipú y Godoy Cruz ajustan detalles para jugar en el Malvinas Argentinas por la Primera Nacional

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Así llegan Deportivo Maipú y Godoy Cruz

Deportivo Maipú viene de perder 1 a 0 ante Midland en su estadio y lleva dos derrotas consecutivas. Está en el último puesto con 4 puntos y está en zona de descenso directo. Mientras que Godoy Cruz empató de visitante 1 a 1 frente a Chaco For Ever y se ubica octavo con 7 puntos.

La probable formación de Deportivo Maipú

La formación del Deportivo Maipú sería con estos once jugadores: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Matías Viguet o Fausto Montero; Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

Matías Viguet Deportivo Maipu 1- Matía Viguet podría jugar como titular ante Godoy Cruz. Foto: Florencia Frías/ Deportivo Maipú

La probable formación de Godoy Cruz

Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet; Lucas Arce, Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Juan Segundo Morán; Nahuel Ulariaga y Martín Pino serían los once del Tomba.

Nahuel Ulariaga Godoy Cruz. Nahuel Ulariaga, el delantero de Godoy Cruz, será titular ante el Deportivo Maipú.

Las entradas para Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

Hinchas de Maipú (abonan a partir de los 4 años)

Popular Sur: $35.000

Platea Cubierta Sur: $60.000

Estacionamiento Platea Cubierta: $25000

Los socios ingresarán con cuota al día y es obligatorio que presenten el DNI físico.

El canje de entradas para discapacitados será el viernes 27 de 10.30 a 13.30 en la Secretaría del Club.

Hinchas de Godoy Cruz (abonan a partir de los 4 años)

Popular Norte: $45.000

Platea Cubierta Norte: $60.000

Estacionamiento Norte: $25.000

Ingresos al estadio Malvinas Argentinas para hinchas de Deportivo Maipú y Godoy Cruz

Deportivo Maipú

Ingreso por los accesos del sector Sur

Playa oficial de estacionamiento disponible

Ubicación de socios:

Popular Sur: Socio sector Oeste, Socio Predio y Socio Sector Este.

Platea Sur: Socios Sector Norte, Protocolo y Certificado CUD.

Godoy Cruz

Ingreso por Avenida Libertador

Playa Norte habilitada

Estacionamiento

La compra del estacionamiento es únicamente online a través de Global Fan

Deberán ingresar con el QR de estacionamiento previamente adquirido

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