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Entradas para Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz en el Malvinas: cuánto valen y cómo comprarlas

Con el receso de la Liga Profesional, la expectativa de los mendocinos futboleros estará en el cruce entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la Primera Nacional.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los hinchas de Maipú irán al sector Sur del Malvinas.

Los hinchas de Maipú irán al sector Sur del Malvinas.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Con el receso de la Liga Profesional por la fecha FIFA, la expectativa de los mendocinos futboleros estará en el cruce entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la Primera Nacional.

El encuentro entre el Cruzado y el Tomba se jugará este domingo 29 a las 17 en el estadio Malvinas Argentinas, por cuanto la dirigencia del equipo local apunta a tener una gran convocatoria de hinchas de ambos clubes.

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Deportivo Maip&uacute; ser&aacute; local en el Malvinas.

Deportivo Maipú será local en el Malvinas.

En ese sentido Deportivo Maipú anunció los detalles de la venta de entradas que ya está en marcha a través de Global Fan.

Las entradas para Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

Hinchas de Maipú (abonan a partir de los 4 años)

  • Popular Sur: $35.000
  • Platea Cubierta Sur: $60.000
  • Estacionamiento Platea Cubierta: $25000

Los socios ingresarán con cuota al día y es obligatorio que presenten el DNI físico.

El canje de entradas para discapacitados será el viernes 27 de 10.30 a 13.30 en la Secretaría del Club.

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Hinchas de Godoy Cruz (abonan a partir de los 4 años)

  • Popular Norte: $45.000
  • Platea Cubierta Norte: $60000
  • Estacionamiento Norte: $25.000
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Ingresos al estadio Malvinas Argentinas para hinchas de Maipú y Godoy Cruz

Deportivo Maipú

  • Ingreso por los accesos del sector Sur
  • Playa oficial de estacionamiento disponible

UBICACIÓN DE SOCIOS

  • Popular Sur: Socio sector Oeste, Socio Predio y Socio Sector Este.
  • Platea Sur: Socios Sector Norte, Protocolo y Certificado CUD.
malvinas 1

Godoy Cruz

  • Ingreso por Av. Libertador
  • Playa Norte habilitada

Estacionamiento

  • La compra del estacionamiento es únicamente online a través de Global Fan
  • Deberán ingresar con el QR de estacionamiento previamente adquirido

Importante

  • Ingreso obligatorio con DNI
  • Respetar los accesos asignados según ubicación
  • Anticipá tu llegada para evitar demoras

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