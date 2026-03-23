Entradas para Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz en el Malvinas: cuánto valen y cómo comprarlas

Con el receso de la Liga Profesional por la fecha FIFA, la expectativa de los mendocinos futboleros estará en el cruce entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la Primera Nacional.
Con el receso de la Liga Profesional, la expectativa de los mendocinos futboleros estará en el cruce entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la Primera Nacional.
Con el receso de la Liga Profesional por la fecha FIFA, la expectativa de los mendocinos futboleros estará en el cruce entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la Primera Nacional.
El encuentro entre el Cruzado y el Tomba se jugará este domingo 29 a las 17 en el estadio Malvinas Argentinas, por cuanto la dirigencia del equipo local apunta a tener una gran convocatoria de hinchas de ambos clubes.
En ese sentido Deportivo Maipú anunció los detalles de la venta de entradas que ya está en marcha a través de Global Fan.
Hinchas de Maipú (abonan a partir de los 4 años)
Los socios ingresarán con cuota al día y es obligatorio que presenten el DNI físico.
El canje de entradas para discapacitados será el viernes 27 de 10.30 a 13.30 en la Secretaría del Club.
Hinchas de Godoy Cruz (abonan a partir de los 4 años)
Deportivo Maipú
UBICACIÓN DE SOCIOS
Godoy Cruz
Estacionamiento
Importante