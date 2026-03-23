Entradas para Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz en el Malvinas: cuánto valen y cómo comprarlas

El encuentro entre el Cruzado y el Tomba se jugará este domingo 29 a las 17 en el estadio Malvinas Argentinas, por cuanto la dirigencia del equipo local apunta a tener una gran convocatoria de hinchas de ambos clubes.

Hinchas-Deportivo-Maipú.jpg Deportivo Maipú será local en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En ese sentido Deportivo Maipú anunció los detalles de la venta de entradas que ya está en marcha a través de Global Fan.