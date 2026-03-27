Se realiza un torneo internacional de saltos hípicos en Alto Agrelo: está en juego la Copa Casa David 2026

En cada edición, esta fiesta del deporte hípico apuesta a mostrar la mejor performance de los deportistas junto a sus equinos. Los saltos serán de 0,90 a 1,40 metros. Las categorías de las competencias para jinetes y amazonas son: escuela mayor, menor, children, tercera, amateur, segunda y primera. La prueba internacional disputará la copa en saltos de 1,40 metros.

Los horarios del concurso de saltos hípicos Copa Casa David

El concurso se desarrolla entre las 9 y 18 horas y entregará muy buenos premios.

Este año se llevará a cabo el segundo remate de caballos criados en Casa David y de ejemplares que son propiedad de haras invitados. Son 14 equinos de salto los que participarán en la subasta.

Dado el carácter internacional y los atractivos que rodean a la competencia, acompañando a los participantes asistirán más de 1000 personas entre equipos técnicos, familiares, amigos y sponsors del evento. Se espera superar la asistencia de las 5000 personas que se dieron cita en ediciones anteriores.

Cristian David, a cargo de la División Hípica de Casa David y anfitrión del encuentro, dijo: "El certamen dentro del circuito internacional de concursos de saltos posiciona a la Provincia como destino de altísima calidad y revela no solo la alta performance deportiva sino su gran sentido de la hospitalidad ante los concursantes del mundo".

Entre las novedades del quinto concurso internacional de saltos hípicos, Casa David Wine & Horses estrena este año una nueva ante pista de material geotextil -única en Cuyo- que mejora la estabilidad, amortiguación y drenaje del terreno, reduciendo el desgaste de cascos y articulaciones, mejorando las destrezas de los caballos.

El valor de las entradas será a total beneficio de Conin Luján de Cuyo.