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Se realiza un torneo internacional de saltos hípicos en Alto Agrelo: está en juego la Copa Casa David 2026

Se realiza en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, el Gran Premio Copa Casa David 2026. Participan jinetes de varias partes del mundo

Por UNO
Se realiza en Luján un concurso de saltgoa hípicos.

Se realiza en Luján un concurso de saltgoa hípicos.

Se realiza en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, el concurso de saltos hípicos, donde está en juego el Gran Premio Copa Casa David 2026. El evento se inició este jueves, se extenderá hasta el próximo domingo y participarán 250 jinetes de distintas partes del mundo.

Por quinto año consecutivo, la División Hípica de Casa David - Wine & Horses recibe este torneo de saltos, que está considerado como el más importante del país, cuenta con la partivcipación de destacados jinetes argentinos y caballos provenientes de diversas regiones del país se darán cita junto a participantes de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia y Sudáfrica, entre otros.

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Participan 250 jinetes en el concurso de sdaltos h&iacute;picos Casa David.

Participan 250 jinetes en el concurso de sdaltos hípicos Casa David.

El certamen forma parte del circuito mundial de torneos de salto y está avalado por la Federación Ecuestre Argentina y la Federación Ecuestre Internacional. Como en años anteriores, cuenta con la dirección técnica y organización de los especialistas Manu Pochetino y Clarisa Murekian, junto a un jurado altamente calificado que evaluará las pruebas con alta rigurosidad técnica.

En cada edición, esta fiesta del deporte hípico apuesta a mostrar la mejor performance de los deportistas junto a sus equinos. Los saltos serán de 0,90 a 1,40 metros. Las categorías de las competencias para jinetes y amazonas son: escuela mayor, menor, children, tercera, amateur, segunda y primera. La prueba internacional disputará la copa en saltos de 1,40 metros.

Los horarios del concurso de saltos hípicos Copa Casa David

El concurso se desarrolla entre las 9 y 18 horas y entregará muy buenos premios.

Este año se llevará a cabo el segundo remate de caballos criados en Casa David y de ejemplares que son propiedad de haras invitados. Son 14 equinos de salto los que participarán en la subasta.

Dado el carácter internacional y los atractivos que rodean a la competencia, acompañando a los participantes asistirán más de 1000 personas entre equipos técnicos, familiares, amigos y sponsors del evento. Se espera superar la asistencia de las 5000 personas que se dieron cita en ediciones anteriores.

Cristian David, a cargo de la División Hípica de Casa David y anfitrión del encuentro, dijo: "El certamen dentro del circuito internacional de concursos de saltos posiciona a la Provincia como destino de altísima calidad y revela no solo la alta performance deportiva sino su gran sentido de la hospitalidad ante los concursantes del mundo".

Entre las novedades del quinto concurso internacional de saltos hípicos, Casa David Wine & Horses estrena este año una nueva ante pista de material geotextil -única en Cuyo- que mejora la estabilidad, amortiguación y drenaje del terreno, reduciendo el desgaste de cascos y articulaciones, mejorando las destrezas de los caballos.

El valor de las entradas será a total beneficio de Conin Luján de Cuyo.

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