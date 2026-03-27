Adiós al estrés: el método infalible para relajarse y descansar después de un largo día de trabajo

mujer respirando al aire libre Realiza técnicas de respiración para reducir el estrés del trabajo.

El método infalible para relajarse y descansar después de un largo día de trabajo

Al terminar la jornada laboral es normal que nos sintamos estresados/as. Afortunadamente, hay maneras de relajarse después del trabajo para descansar y recargar pilas de cara al día siguiente, ya sea para aprovechar el fin de semana y desconectar la mente o simplemente para rendir laboralmente

Uno de los métodos más importantes e instantáneos es los ejercicios de respiración. De hecho, hay un ejercicio que es ideal para resetear el sistema nervioso en tan solo 60 segundos. Primero inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos y mantén el aire por 2 segundos. Luego exhala lentamente por la boca durante 6 segundos, soltando toda la tensión de los hombros.

caminar descalzo en pasto Un simple paseo en un entorno natural después del trabajo, te permitirá desconectar y reforzar los pensamientos positivos.

Implementar este método de relajación te permitirá mejorar el sueño y empezar el día siguiente con energía renovada. Sin embargo, luego de relajarte y acomodar tu respiración, debes realizar lo siguiente: