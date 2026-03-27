Adiós al estrés: el método infalible para relajarse y descansar después de un largo día de trabajo

El día tiene 24 horas, 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para disfrutar. Sin embargo, después del trabajo, de la responsabilidad y el estrés que requiere ser una persona funcional en ese lapso horario, para descansar plenamente y aprovechar el día es necesario algunos métodos muy efectivos.
Cuando salimos del trabajo, nos sentimos tentados a tirarnos en el sillón y mirar una peli o las redes sociales exponiéndonos así a estímulos que no nos ayudan a disfrutar del tiempo libre. Lo mismo ocurre cuando el estrés laboral es llevado a casa y desconectar la mente parece una tarea imposible.
Por eso, para lograr una verdadera desconexión, el secreto está en ciertos métodos de respiración y actividades necesarias para alcanzar el placer de descansar la mente.
El método infalible para relajarse y descansar después de un largo día de trabajo
Al terminar la jornada laboral es normal que nos sintamos estresados/as. Afortunadamente, hay maneras de relajarse después del trabajo para descansar y recargar pilas de cara al día siguiente, ya sea para aprovechar el fin de semana y desconectar la mente o simplemente para rendir laboralmente
Uno de los métodos más importantes e instantáneos es los ejercicios de respiración. De hecho, hay un ejercicio que es ideal para resetear el sistema nervioso en tan solo 60 segundos. Primero inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos y mantén el aire por 2 segundos. Luego exhala lentamente por la boca durante 6 segundos, soltando toda la tensión de los hombros.
Implementar este método de relajación te permitirá mejorar el sueño y empezar el día siguiente con energía renovada. Sin embargo, luego de relajarte y acomodar tu respiración, debes realizar lo siguiente:
- Tomar un vaso de agua ayuda a bajar las revoluciones.
- Haz estiramientos y ejercicios de bajo impacto, puedes hacerlo incluso desde casa.
- Ejercita la vista para relajar los ojos y no sentir fatiga visual.
- Realiza actividades placenteras en tu tiempo libre, sea un hobby, un deporte, ir a cenar solo/a, leer o ver películas.
- Intenta conectar con la naturaleza porque no solo nos hace sentir mejor emocionalmente, sino que también mejora nuestra concentración.