Neurociencia: si eres una persona hipócrita, tu cerebro funciona diferente al de los demás

Los investigadores lograron identificar la región cerebral que falla cuando no coincide lo que una persona hace, con lo que dice. Pues ser coherentes moralmente y mostrar una sola cara ante el mundo no solo depende de la voluntad, sino también de la biología.

Hay una región que se llama corteza prefrontal ventromedial que está involucrada en la falta de consistencia moral, es decir, en no predicar con el ejemplo. Los investigadores usaron resonancias magnéticas funcionales para identificar patrones de actividad cerebral asociados con este comportamiento y el juicio moral.

Las personas que tenían falta de valores morales y se comportaban deshonestamente a pesar de juzgar a los hipócritas, tenían menos actividad en la corteza pefrontal ventromedial y cuando esta zona se estimulaba, el individuo cambiaba su moralidad o al menos el nivel de consciencia sobre ella.

cerebro Los individuos que muestran inconsistencia moral no siempre ignoran sus propios principios morales; solo que, biológicamente, no logran considerarlos ni aplicarlos en su comportamiento moral.

En decir, quienes tenían coherencia moral, que se juzgan a sí mismas y al mundo bajo el mismo criterio, la corteza prefrontal ventromedial se activó de forma similar durante el juicio.

Carácterísticas de las personas hipócritas