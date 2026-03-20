Llegas al trabajo, a la facultad, a la escuela, a la biblioteca a estudiar para ese último examen, y es como si tu cerebro se desenchufara rápido. Intentas concentrarte, pero te cuesta mucho. ¿Cómo hacen algunas personas para siempre estar activos? La neurociencia lo explica.
Neurociencia: si eres una persona que se desconcentra rápido, puedes entrenar tu cerebro con este método
¿Muchas veces el cerebro trabaja "en nuestra contra" y la concentración diaria se vuelve muy difícil. En este caso, la neurociencia te explica la solución
La concentración es muy difícil; sin embargo, requiere práctica, en la mayoría de los casos. Es como si la mente trabajara en nuestra contra y la falta de rendimiento suele ser la consecuencia de no entrenar habilidades.
Esta disciplina que estudia el sistema nervioso compuesto entre otros por el cerebro, para comprender cómo funciona ante lo que haga el humano, ha demostrado que las personas solo utilizan una fracción de su capacidad mental y la potencial total está siempre disponible, aunque mal gestionado. Es por eso que muchos se desconcentran rápido.
Cómo entrenar la capacidad de concentración según la neurociencia
En un día a día lleno de distracciones, la capacidad de concentrarse se ha convertido en una habilidad invaluable. Si alguna vez te has preguntado: ¿cómo puedo entrenar a mi cerebro para no desconcentrarme?, hay algunas estrategias prácticas respaldadas por la neurociencia que puedes aplicar para fortalecer tu atención y mejorar tu rendimiento diario.
Lo cierto es que nadie nos enseñó cómo entrenar la habilidad más poderosa de todas, que es poder concentrarse. Pues el esfuerzo cognitivo responde a métodos de trabajo incorrectos y no a una incapacidad biológica. Para ello te revelamos algunos consejos para que puedas entrenar tu concentración:
- Trata de entender cómo funciona tu cerebro a la hora de concentrarse.
- Reduce las distracciones externas.
- Lee mucho, eso sirve como un ejercicio cognitivo.
- La consistencia es clave para entrenar tu cerebro; sigue una rutina diaria.
- Descansar las horas suficientes, ayuda al cerebro a recuperarse.
- Mascar chicle es bueno para la concentración.
- Escribe en papel, evita usar el celular o computadora.
- Cuida tu salud mental y corporal.
- Juega al ajedrez.