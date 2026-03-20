Neurociencia: si eres una persona que se desconcentra rápido, puedes entrenar tu cerebro con este método

La concentración es muy difícil; sin embargo, requiere práctica, en la mayoría de los casos. Es como si la mente trabajara en nuestra contra y la falta de rendimiento suele ser la consecuencia de no entrenar habilidades.

hombre intentando concentrarse La concentración puede entenderse como la capacidad de mantener la atención en una tarea por más tiempo que en otras, sin distraerse.

Esta disciplina que estudia el sistema nervioso compuesto entre otros por el cerebro, para comprender cómo funciona ante lo que haga el humano, ha demostrado que las personas solo utilizan una fracción de su capacidad mental y la potencial total está siempre disponible, aunque mal gestionado. Es por eso que muchos se desconcentran rápido.