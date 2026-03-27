Netflix estrena un drama intenso de 1 hora y media que no da respiro y te cautivará de principio a fin

aún es de noche en caracas

"Natalia Reyes y Edgar Ramírez protagonizan una historia tensa, conmovedora y dolorosamente instructiva sobre la supervivencia al colapso social, con el telón de fondo de los disturbios de 2017 en Caracas", reafirmó Jessica Kiang: Variety

Por su parte, Álvaro Cueva de Diario Milenio declaró que "no hay manera de verla y de no caer cautivado, de no conectar, de no empatizar, de no querer hacer algo".

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Netflix: de qué trata la película Aún es de noche en Caracas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Aún es de noche en Caracas reza: "Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir al colapso de Venezuela bajo una nueva y fragil identidad, pero el dolor y la violencia política la rodean".

La historia está ambientada en una Caracas que se derrumba. Adelaida, interpretada por Natalia Reyes, entierra a su madre y al regresar a casa la encuentra tomada por una milicia violenta. Mientras la sociedad se desmorona a su alrededor, debe arriesgarlo todo, incluso su identidad, para sobrevivir.

aún es de noche en caracas (2)

Reparto de la película Aún es de noche en Caracas

Natalia Reyes como Adelaida

Moisés Angola

Sheila Monterola

Edgar Ramírez

Samantha Castillo

Boris Schoemann como Tesseo

Kala Martínez como Adelaida de joven

Vicente Peña como Gerardo Ortega

Dónde ver la película Aún es de noche en Caracas, según la zona geográfica