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Netflix estrena un drama intenso de 1 hora y media que no da respiro y te cautivará de principio a fin

Este drama que acaba de estrenar en Netflix promete ser el más cautivador del catálogo de series y películas de la plataforma

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

El catálogo de series y películas de Netflix deleitó a los suscriptores con el estreno de un drama que te va a cautivar desde el primer minuto. Estamos hablando de Aún es de noche en Caracas, una historia sombría basada en la novela La hija de la española de Karina Sainz Borgo.

Aún es de noche en Caracas es una película mexicana de 2025, dirigida por Marité Ugás y Mariana Rondon, que narra la supervivencia de una mujer en medio del caos y la crisis venezolana de 2017. Esta nueva oferta de Netflix fue nominada a 4 Premios Platino del Cine Iberoamericano, incluidos a Mejor película y Mejor actriz para Natalia Reyes.

La crítica también acompañó con buenos comentarios. Para Daniel Eagan de Screen Anarchy, Aún es de noche en Caracas "se cuenta con una autenticidad escalofriante. Todos podemos aprender de esta película".

aún es de noche en caracas

"Natalia Reyes y Edgar Ramírez protagonizan una historia tensa, conmovedora y dolorosamente instructiva sobre la supervivencia al colapso social, con el telón de fondo de los disturbios de 2017 en Caracas", reafirmó Jessica Kiang: Variety

Por su parte, Álvaro Cueva de Diario Milenio declaró que "no hay manera de verla y de no caer cautivado, de no conectar, de no empatizar, de no querer hacer algo".

Embed - Aún es de noche en Caracas | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la película Aún es de noche en Caracas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Aún es de noche en Caracas reza: "Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir al colapso de Venezuela bajo una nueva y fragil identidad, pero el dolor y la violencia política la rodean".

La historia está ambientada en una Caracas que se derrumba. Adelaida, interpretada por Natalia Reyes, entierra a su madre y al regresar a casa la encuentra tomada por una milicia violenta. Mientras la sociedad se desmorona a su alrededor, debe arriesgarlo todo, incluso su identidad, para sobrevivir.

aún es de noche en caracas (2)

Reparto de la película Aún es de noche en Caracas

  • Natalia Reyes como Adelaida
  • Moisés Angola
  • Sheila Monterola
  • Edgar Ramírez
  • Samantha Castillo
  • Boris Schoemann como Tesseo
  • Kala Martínez como Adelaida de joven
  • Vicente Peña como Gerardo Ortega

Dónde ver la película Aún es de noche en Caracas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Aún es de noche en Caracas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Aún es de noche en Caracas se puede ver en Netflix.
  • España: la película Aún es de noche en Caracas se puede ver en Netflix.

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