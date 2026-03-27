Recién llegada a Netflix: la comedia de 1 hora que sorprende con críticas brillantes y mucho humor

Con una duración de poco más de 1 hora, esta comedia española apuesta por diálogos ágiles, situaciones cotidianas y un elenco que potencia cada escena. Fiel al estilo de su director, la película de Netflix toma un tema clásico y lo transforma en algo fresco, dinámico y entretenido.

La recepción crítica acompaña el estreno. Desde Cinemanía destacaron su guion inteligente y su capacidad para sacar provecho de un planteo conocido, logrando una propuesta divertida que funciona gracias a la solidez del reparto.