53 domingos (2026), dirigida por Cesc Gay, ya está disponible en Netflix y se suma al catálogo de series y películas con una propuesta ideal para quienes buscan reírse con una historia cercana, graciosa y bien construida.
Recién llegada a Netflix: la comedia de 1 hora que sorprende con críticas brillantes y mucho humor
Ya estrenó en Netflix una comedia española con gran recepción crítica que se suma a las series y películas destacadas con humor inteligente y ritmo ágil
Con una duración de poco más de 1 hora, esta comedia española apuesta por diálogos ágiles, situaciones cotidianas y un elenco que potencia cada escena. Fiel al estilo de su director, la película de Netflix toma un tema clásico y lo transforma en algo fresco, dinámico y entretenido.
La recepción crítica acompaña el estreno. Desde Cinemanía destacaron su guion inteligente y su capacidad para sacar provecho de un planteo conocido, logrando una propuesta divertida que funciona gracias a la solidez del reparto.
Netflix: de qué trata la película 53 domingos
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 53 domingos versa: "Tres hermanos deben encontrarse para discutir el futuro de su padre, pero la reunión pronto se convierte en una discusión caótica que reaviva viejos rencores".
La trama de la película sigue a tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha empezado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Deberían ingresarlo en un hogar de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.
Reparto de 53 domingos, película de Netflix
- Javier Cámara como Julián
- Carmen Machi como Natalia
- Jaivier Gutiérrez como Víctor
- Alexandra Jimenez como Carol (esposa de Julián)
Dónde ver la película 53 domingos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 53 domingos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 53 domingos (53 Sundays) se puede ver en Netflix.
- España: la película 53 domingos se puede ver en Netflix.