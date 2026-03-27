Copa Argentina 2026: Independiente de Avellaneda, con un gol mendocino, le ganó a Atenas de Río Cuarto

A los 20 minutos del primer tiempo, el tucumano Facundo Valdéz paró de pecho un centro largo de Leonardo Godoy y definió con la derecha, tras el control y el enganche dentro del área, para poner el 1 a 0 a favor de Independiente.

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Valdéz fue la gran figura con dos participaciones: primero con el pase alto a Ignacio Pussetto, que definió de zurda para el 2 a 0, y otra con un pase dentro del área a Luciano Cabral, quien cruzó el remate para el 3 a 0.

En su debut, Felipe Tempone ingresó y en la primera pelota que tocó definió ante la floja respuesta de la defensa y el arquero rival para convertir el 4 a 0 de Independiente en Florencio Varela. Minutos más tarde, Santiago Montiel tuvo el quinto pero Soria le contuvo el penal.

Ya en el final del partido descontó Atenas, ya que Facundo Quiroga puso de tiro libre el descuento 4 a 1 y con un zapatazo de lejos, Marcos Rivadero metió el segundo tanto que complicó al “Rojo” pero no alcanzó.