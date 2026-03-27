Otra vez Novak Djokovic es baja: en qué torneo se ausentará

Novak Djokovic sigue con sus inconvenientes físicos en el inicio de la temporada 2026. El serbio de 38 años padece una dolencia en su hombro que no lo deja participar con normalidad del calendario.
Novak Djokovic sigue con inconvenientes físicos en este 2026 y se bajó de otro torneo en Europa, que se suma a su ausencia en el Masters de Miami
Novak Djokovic sigue con sus inconvenientes físicos en el inicio de la temporada 2026. El serbio de 38 años padece una dolencia en su hombro que no lo deja participar con normalidad del calendario.
Luego de ser baja en el Masters de Miami que está disputándose en Estados Unidos, Novak Djokovic anunció nuevamente que no participará de un torneo que forma parte del inicio de la gira de polvo de ladrillo en el Viejo Continente.
Este viernes Novak Djokovic confirmó que no será parte del Masters 1000 de Montecarlo por la misma razón que le impidió formar parte del Masters de Miami. Una molestia en su hombro derecho le impidió formar parte del torneo estadounidense y también será el motivo de su baja en Europa.
El serbio de 38 años busca llegar de una manera óptima a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, y por eso es que ha optado por priorizar su recuperación en los certámenes que lo separan del mítico torneo parisino.
Novak Djokovic, campeón en Montecarlo en 2013 y 2015, se ausentará del certamen a realizarse en el Principado de Mónaco entre el 5 y 12 de abril por primera vez desde 2011. El serbio ha sido un protagonista frecuente de esta competencia pero en este 2026 tendrá un período de recuperación. Se suma a la baja de Taylor Fritz.
Djokovic participó de este año del Abierto de Australia, donde cayó en la final con Carlos Alcaraz pero protagonizó una épica semifinal ante el italiano Jannik Sinner; y también formó parte de Indian Wells donde perdió ante el estadounidense Jack Draper en octavos de final.