Otra vez Novak Djokovic es baja: en qué torneo se ausentará

El serbio de 38 años busca llegar de una manera óptima a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, y por eso es que ha optado por priorizar su recuperación en los certámenes que lo separan del mítico torneo parisino.

Novak Djokovic, campeón en Montecarlo en 2013 y 2015, se ausentará del certamen a realizarse en el Principado de Mónaco entre el 5 y 12 de abril por primera vez desde 2011. El serbio ha sido un protagonista frecuente de esta competencia pero en este 2026 tendrá un período de recuperación. Se suma a la baja de Taylor Fritz.

Djokovic participó de este año del Abierto de Australia, donde cayó en la final con Carlos Alcaraz pero protagonizó una épica semifinal ante el italiano Jannik Sinner; y también formó parte de Indian Wells donde perdió ante el estadounidense Jack Draper en octavos de final.