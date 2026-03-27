La playa caribeña que ofrece un escenario de postal donde el azul turquesa alcanza matices irreales

La poca profundidad de la playa la convierte en un acuario natural. Es frecuente ver bancos de peces de colores y pequeñas rayas nadando entre las piernas de los bañistas, ofreciendo un vínculo con la naturaleza que pocos destinos pueden igualar.

Al comparar las diferentes playas de Costa Mujeres, muchos expertos coinciden en que este tramo representa el estándar de oro de la claridad acuática. Permite disfrutar de un baño seguro en una piscina natural de dimensiones épicas que cambia de color según la posición del sol.

Isla Mujeres playa Si estás buscando relajarte encontrarás cómodas hamacas y camastros con una vista espectacular al mar.

Para llegar a Playa Norte desde la zona continental, la ruta más popular es comenzar en Playa Tortugas en la zona hotelera de Cancún. Allí el muelle de los ferries ofrece una logística cómoda y ágil que permite cruzar el canal en menos de media hora. A partir de allí, los viajeros pueden disfrutar de las vistas panorámicas de la zona.

Una vez que el ferry desembarca en el muelle principal, en unos minutos de caminata llegas a Playa Norte. De esta forma, no hace falta alquilar vehículos adicionales, aunque muchos visitantes optan por los carritos de golf para recorrer el resto de la isla antes de establecerse en la arena blanca.