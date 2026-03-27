La playa caribeña que ofrece un escenario de postal donde el azul turquesa alcanza matices irreales

La gran mayoría de las playas de México se encuentran en lugares llenos de historia y de una naturaleza impresionante, que te dejarán con la boca abierta. Este país tiene un total de 11.000 kilómetros de playa que se puede dividir en tres zonas, mar Caribe, Golfo de México y océano Pacífico.
La Playa Norte en Isla Mujeres es radicalmente diferente a cualquier otra orilla del Caribe debido a la transparencia total de sus aguas. Esta claridad permite observar la vida marina sin necesidad de un equipo especializado. Además, tiene arena blanca que parece talco, así que se ha convertido en el punto de encuentro de los viajeros que buscan experiencias únicas.
¿Por qué es la playa más hermosa del Caribe?
Isla Mujeres se encuentra en un punto privilegiado de la península de Yucatán, tan solo a 13 km de la turística ciudad de Cancún. Playa Norte está en Punta Norte, muy cerca del centro de la isla, de hecho es la playa principal, así que queda cerca de bares, restaurantes y hoteles.
La poca profundidad de la playa la convierte en un acuario natural. Es frecuente ver bancos de peces de colores y pequeñas rayas nadando entre las piernas de los bañistas, ofreciendo un vínculo con la naturaleza que pocos destinos pueden igualar.
Al comparar las diferentes playas de Costa Mujeres, muchos expertos coinciden en que este tramo representa el estándar de oro de la claridad acuática. Permite disfrutar de un baño seguro en una piscina natural de dimensiones épicas que cambia de color según la posición del sol.
Para llegar a Playa Norte desde la zona continental, la ruta más popular es comenzar en Playa Tortugas en la zona hotelera de Cancún. Allí el muelle de los ferries ofrece una logística cómoda y ágil que permite cruzar el canal en menos de media hora. A partir de allí, los viajeros pueden disfrutar de las vistas panorámicas de la zona.
Una vez que el ferry desembarca en el muelle principal, en unos minutos de caminata llegas a Playa Norte. De esta forma, no hace falta alquilar vehículos adicionales, aunque muchos visitantes optan por los carritos de golf para recorrer el resto de la isla antes de establecerse en la arena blanca.