Hay romance, sí... pero lo que pasa después sorprende a todos en Netflix y nadie lo vio venir

Dirigida por Jon Erwin y Brent McCorkle, la película apuesta por una narrativa emotiva y accesible, ideal para quienes buscan contenidos con valores familiares dentro de Netflix. En el universo de series y películas basadas en hechos reales, este film logra conectar con el público a través de personajes auténticos y un mensaje esperanzador que atraviesa generaciones.

la revolución de jesús (2)

En cuanto a las críticas, medios especializados como Variety destacan su capacidad para capturar el espíritu optimista de la juventud rebelde de los 60, mientras que desde Deadline Hollywood subrayan su tono sincero y bienintencionado.