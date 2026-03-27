La película La revolución de Jesús (Jesus Revolution) ya se puede ver en Netflix y está entre las opciones destacadas dentro del catálogo de series y películas que combinan drama, historia y espiritualidad. Ambientada en los años 60 en Estados Unidos, la historia retrata el surgimiento de un movimiento juvenil que buscaba nuevas formas de fe, en medio de una época marcada por la contracultura y los cambios sociales.
Hay romance, sí... pero lo que pasa después sorprende a todos en Netflix y nadie lo vio venir
Este drama ambientado en los años 70 en Estados Unidos está conmoviendo a todos en Netflix y ya arrasa entre las series y películas con romances
Dirigida por Jon Erwin y Brent McCorkle, la película apuesta por una narrativa emotiva y accesible, ideal para quienes buscan contenidos con valores familiares dentro de Netflix. En el universo de series y películas basadas en hechos reales, este film logra conectar con el público a través de personajes auténticos y un mensaje esperanzador que atraviesa generaciones.
En cuanto a las críticas, medios especializados como Variety destacan su capacidad para capturar el espíritu optimista de la juventud rebelde de los 60, mientras que desde Deadline Hollywood subrayan su tono sincero y bienintencionado.
Netflix: de qué trata la película La revolución de Jesús
La película está ambientada en la California de los años 70. "Los caminos de un predicador callejero hippie, un adolescente insatisfecho y un pastor conservador se cruzan para crear un nuevo tipo de iglesia", versa la sinopsis oficial de Netflix sobre La revolución de Jesús.
La trama revela la verdadera historia de un despertar espiritual nacional a principios de la década de 1970 y sus orígenes dentro de una comunidad de adolescentes hippies en el sur de California.
Reparto de La revolución de Jesús, película de Netflix
- Joel Courtney como Greg Laurie
- Jonathan Roumie como Lonnie Frisbee
- Kelsey Grammer como Chuck Smith
- Kimberly Williams-Paisley como Charlene
- Anna Grace Barlow como Cathe Martin
Dónde ver la película La revolución de Jesús, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La revolución de Jesús se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La revolución de Jesús se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película La revolución de Jesús se puede alquilar en Apple TV.