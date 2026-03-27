Si sos fan del catálogo de Netflix, esta es tu última oportunidad: Yo antes de ti se va de la plataforma el 1 de abril de 2026, por lo que quedan pocos días para disfrutar una de las historias más emotivas dentro de las series y películas románticas. Estrenada en 2016 y dirigida por Thea Sharrock, se convirtió en un fenómeno por su mezcla de amor, drama y dilemas profundos sobre la vida.
Netflix: última oportunidad para ver el drama romántico que te hará volver a creer en el amor
Emilia Clarke y Sam Claflin son los protagonistas de este drama romántico que se va de Netflix y deja una huella profunda en el catálogo de series y películas
Protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin, la trama sigue el vínculo inesperado entre dos personas completamente distintas, con una narrativa que alterna ternura, humor y momentos desgarradores. La crítica destacó especialmente la química entre ambos actores y la interpretación de Clarke, que logra un personaje cercano, luminoso y profundamente conmovedor.
Dentro de las series y películas más comentadas del género romántico, Yo antes de ti sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan emocionarse. Si todavía no la viste, o quieres revivirla, este es el momento: su salida de Netflix marca el final de su disponibilidad en streaming, y todo indica que seguirá siendo una de esas historias que dejan huella.
Netflix: de qué trata la película Yo antes de ti
La sinopsis oficial de la película Yo antes de ti versa: “Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón”.
Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes.
Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.
Reparto de Yo antes de ti, película de Netflix
- Emilia Clarke (Louisa 'Lou' Clark)
- Sam Claflin (William 'Will' Traynor)
- Janet McTeer (Camilla Traynor)
- Charles Dance (Stephen Traynor)
- Brendan Coyle (Bernard Clark)
- Stephen Peacocke (Nathan)
- Matthew Lewis (Patrick)
- Jenna Coleman (Katrina 'Treena' Clark)
- Samantha Spiro (Josie Clark)
- Vanessa Kirby (Alicia Dawares)
Dónde se puede ver la película Yo antes de ti, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Yo antes de ti se puede ver en Netflix hasta el 1 de abril, y en Prime Video y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Yo antes de ti se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película Yo antes de ti se puede ver en Prime Video.