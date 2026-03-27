Netflix: última oportunidad para ver el drama romántico que te hará volver a creer en el amor

Protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin, la trama sigue el vínculo inesperado entre dos personas completamente distintas, con una narrativa que alterna ternura, humor y momentos desgarradores. La crítica destacó especialmente la química entre ambos actores y la interpretación de Clarke, que logra un personaje cercano, luminoso y profundamente conmovedor.

Dentro de las series y películas más comentadas del género romántico, Yo antes de ti sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan emocionarse. Si todavía no la viste, o quieres revivirla, este es el momento: su salida de Netflix marca el final de su disponibilidad en streaming, y todo indica que seguirá siendo una de esas historias que dejan huella.