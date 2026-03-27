Netflix no para de sorprender a los amantes de las películas turcas, como por ejemplo esta gran cinta donde el romanticismo está muy presente, se trata de Tras el viento.
Netflix es un éxito fenomenal con película turca más romántica de la historia
Netflix no para de sorprender a los amantes de las películas turcas, como por ejemplo esta gran cinta donde el romanticismo está muy presente
Netflix sorprendió nuevamente a los amantes de las comedias románticas con Tras el viento, una película turca que combina amor, tensión y una química innegable entre sus protagonistas.
Una de las grandes estrellas es Hande Erçel, una hermosa actriz y modelo turca que ha cautivado con su belleza y talento. Tiene 31 años de edad y se ha convertido en una de las actrices más famosas de su país, cuya belleza y habilidad para interpretar héroes y villanas la han hecho una de las mejores.
Con su mezcla de emociones, hermosos paisajes y personajes encantadores, Tras el viento se posiciona comouna de las comedias románticas más destacadas en Netflix.
Desde su lanzamiento, la cinta ha generado gran conversación en redes sociales, convirtiéndose en una opción popular para los suscriptores que buscan una historia fresca y emocionante.
Netflix: de qué trata la película Tras el viento
La sinopsis oficial de la película Tras el viento describe la trama de la siguiente manera: "Una empresaria dedicada y un despreocupado surfista, ambos herederos de la misma compañía, descubren que tienen mucho en común cuando unen fuerzas en la sala de juntas".
Desde el primer momento, la historia combina el choque de personalidades con la inevitable atracción entre los protagonistas. Los diálogos cargados de tensión, la ambientación en lugares paradisíacos y el desarrollo de un romance que se va intensificando con el tiempo convierten a Tras el viento en una opción ideal para quienes buscan una comedia romántica con un toque picante.
Netflix: reparto de la película Tras el viento
- Hande Ercel como Asli Mansoy
- Baris Arduc como Ege Arduc
- Baris Aytac como Yaman
- Olimpia Ahenk como Sirma
- Gözde Mutluer como Yasemin
- Serhat Nalbantoglu como Nazmi
Tráiler de la película Tras el viento
Dónde ver la película Tras el viento, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.
- España: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.