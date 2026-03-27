Netflix es un éxito fenomenal con película turca más romántica de la historia

Con su mezcla de emociones, hermosos paisajes y personajes encantadores, Tras el viento se posiciona comouna de las comedias románticas más destacadas en Netflix.

Desde su lanzamiento, la cinta ha generado gran conversación en redes sociales, convirtiéndose en una opción popular para los suscriptores que buscan una historia fresca y emocionante.

Netflix: de qué trata la película Tras el viento

La sinopsis oficial de la película Tras el viento describe la trama de la siguiente manera: "Una empresaria dedicada y un despreocupado surfista, ambos herederos de la misma compañía, descubren que tienen mucho en común cuando unen fuerzas en la sala de juntas".

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Desde el primer momento, la historia combina el choque de personalidades con la inevitable atracción entre los protagonistas. Los diálogos cargados de tensión, la ambientación en lugares paradisíacos y el desarrollo de un romance que se va intensificando con el tiempo convierten a Tras el viento en una opción ideal para quienes buscan una comedia romántica con un toque picante.

Netflix: reparto de la película Tras el viento

Hande Ercel como Asli Mansoy

Baris Arduc como Ege Arduc

Baris Aytac como Yaman

Olimpia Ahenk como Sirma

Gözde Mutluer como Yasemin

Serhat Nalbantoglu como Nazmi

Tráiler de la película Tras el viento

Embed - TRAS EL VIENTO Trailer (2025) SUBTITULADO / Chasing the Wind Trailer [HD] Turquia - Netflix

Dónde ver la película Tras el viento, según la zona geográfica