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La caída de la Selección argentina en el ranking FIFA: en qué puesto quedó

La Selección argentina cayó en el ranking FIFA en la actualización que se dio luego de la primera jornada de Repechajes y amistosos de la ventana de marzo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina cayó en el ranking FIFA. 

La Selección argentina cayó en el ranking FIFA. 

El ranking FIFA sufrió modificaciones luego de una intensa jornada de Repechajes y amistosos internacionales. La Selección argentina, líder durante harto tiempo luego de coronarse campeón en la Copa del Mundo de Qatar 2022, cayó al tercer lugar de un escalafón comandado por España.

Una serie de resultados rumbo a la Copa del Mundo 2026 provocaron la modificación del ranking mundial de la FIFA en tiempo real. Dos potencias europeas hoy lideran la tabla mientras que la Selección argentina se ubica en la tercera colocación.

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La Selecci&oacute;n argentina cay&oacute; a la tercera ubicaci&oacute;n del ranking FIFA.

La Selección argentina cayó a la tercera ubicación del ranking FIFA.

La Selección argentina modificó su ubicación en el ranking FIFA

El movimiento del raking FIFA lo provocó la Selección de Francia con el amistoso internacional que protagonizó con victoria frente a Brasil por 2 a 1. Este resultado le permitió sumar al elenco galo 3.96 puntos y alcanzar las 1873.96 unidades, superando por un ínfimo margen a la Albiceleste que cuenta hoy con 1873.33 puntos.

La Selección argentina cayó de esta manera al tercer lugar del ranking, por detrás de Les Bleus y España. El equipo de Luis de la Fuente es el número 1 en el escalafón con 1877.18 puntos.

Para Brasil las consecuencias también fueron severas ya que cayó a la sexta ubicación por debajo de Inglaterra y Portugal, cuarto y quinto en el ranking FIFA respectivamente. El lote de las diez mejores selecciones del mundo lo completa Países Bajos (séptimo lugar), Marruecos (en el octavo), Bélgica (en el noveno) y Alemania (en el décimo).

Chile fue la Selección que más puestos escaló en esta actualización ya que se ubicó como número 52 del ranking FIFA tras vencer a Cabo Verde en un amistoso internacional que le permitió subir tres colocaciones en el escalafón.

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