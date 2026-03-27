La caída de la Selección argentina en el ranking FIFA: en qué puesto quedó

La Selección argentina cayó de esta manera al tercer lugar del ranking, por detrás de Les Bleus y España. El equipo de Luis de la Fuente es el número 1 en el escalafón con 1877.18 puntos.

Para Brasil las consecuencias también fueron severas ya que cayó a la sexta ubicación por debajo de Inglaterra y Portugal, cuarto y quinto en el ranking FIFA respectivamente. El lote de las diez mejores selecciones del mundo lo completa Países Bajos (séptimo lugar), Marruecos (en el octavo), Bélgica (en el noveno) y Alemania (en el décimo).

Chile fue la Selección que más puestos escaló en esta actualización ya que se ubicó como número 52 del ranking FIFA tras vencer a Cabo Verde en un amistoso internacional que le permitió subir tres colocaciones en el escalafón.