Inter Miami tomó una fuerte decisión sobre Lionel Messi antes de inaugurar su nuevo estadio

Inter Miami anunció este viernes que una de las tribunas de su nuevo estadio, que será inaugurado en los próximos días, llevará el nombre de Lionel Messi, actual capitán del equipo.
Inter Miami hizo un anuncio respecto de Lionel Messi a pocos días de la inauguración de su nuevo estadio.
Inter Miami anunció este viernes que una de las tribunas de su nuevo estadio, que será inaugurado en los próximos días, llevará el nombre de Lionel Messi, actual capitán del equipo.
“Messi está a punto de formar parte de un caso excepcional y único en el deporte mundial: un atleta que juega habitualmente en su estadio local con una tribuna que lleva su nombre”, reza el comunicado del club.
"A veces, ciertas cosas no deben esperar", indicaron las redes sociales del Inter para acompañar un video en el que se revela la noticia de este homenaje sin precedentes a un futbolista en actividad.
Según el comunicado, La Leo Messi Stand o Tribuna Leo Messi, es un homenaje diferente, que nace del presente: "Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único".
Messi llegó al Inter Miami a mediados del 2023 y fue clave para los primeros cuatro títulos históricos del club: la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters’ Shield 2024, el título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.
Todos los dato del nuevo estadio del Inter Miami
Messi fue además Botín de Oro de la MLS 2025 (29 goles y 19 asistencias) y MVP de la MLS en 2024 y 2025, siendo el primer jugador en la historia de la liga en lograrlo en temporadas consecutivas.
Asimismo, se ha consolidado como el máximo goleador y asistente histórico del club, con 83 goles y 53 asistencias en 94 partidos oficiales.
El partido inaugural del Nu Stadium será el próximo 4 de abril, la tribuna Este estará dedicada a Messi y allí los hinchas disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas.