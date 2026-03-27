Inter Miami tomó una fuerte decisión sobre Lionel Messi antes de inaugurar su nuevo estadio

Según el comunicado, La Leo Messi Stand o Tribuna Leo Messi, es un homenaje diferente, que nace del presente: "Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2037532719551246431&partner=&hide_thread=false A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026

Messi y el Inter Miami tienen nueva casa

Messi llegó al Inter Miami a mediados del 2023 y fue clave para los primeros cuatro títulos históricos del club: la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters’ Shield 2024, el título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

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estadio inter miami

Messi fue además Botín de Oro de la MLS 2025 (29 goles y 19 asistencias) y MVP de la MLS en 2024 y 2025, siendo el primer jugador en la historia de la liga en lograrlo en temporadas consecutivas.

Asimismo, se ha consolidado como el máximo goleador y asistente histórico del club, con 83 goles y 53 asistencias en 94 partidos oficiales.

El partido inaugural del Nu Stadium será el próximo 4 de abril, la tribuna Este estará dedicada a Messi y allí los hinchas disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas.