La Selección Argentina se florea y le gana a Mauritania en La Bombonera

La Selección Argentina le gana 2 a 0 Mauritania, en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes de confirmar la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección Argentina se mide este viernes con Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección Argentina le gana 2 a 0 Mauritania, en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes de confirmar la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
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El gol del partido fue marcado por Enzo Fernández a los 17 minutos del primer tiempo y a los 31' Nicolás Paz puso el segundo.
A los 14' del primer tiiempo el arquero Diop le tapó un mano a mano a Nicolás mGonzález. Fue la primera llegada del elenco nacional.
Hasta que a los 17' desbordó por la derecha Nahuel Molina y le dio un gran pase a Enzo Fernández, quien abrió el marcador para los dirigidos por Lionel Scaloni.
A los 26' Enzo Fernández remató al arco y la atajó Diop. Fue una buena jugada en ataque de la Albiceleste.
A los 31' Nicolás Paz metió un gran tiro libre y así anotó su primer gol con la camiseta celeste y blanca.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama. DT: Aritz López Garai.
Goles: PT 16' E. Fernández (A) y 31' N. Paz (A).
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Derlis López (Paraguay).