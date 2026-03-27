La Selección Argentina se florea y le gana a Mauritania en La Bombonera

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A los 14' del primer tiiempo el arquero Diop le tapó un mano a mano a Nicolás mGonzález. Fue la primera llegada del elenco nacional.

Hasta que a los 17' desbordó por la derecha Nahuel Molina y le dio un gran pase a Enzo Fernández, quien abrió el marcador para los dirigidos por Lionel Scaloni.

A los 26' Enzo Fernández remató al arco y la atajó Diop. Fue una buena jugada en ataque de la Albiceleste.

A los 31' Nicolás Paz metió un gran tiro libre y así anotó su primer gol con la camiseta celeste y blanca.

La síntesis de la Selección argentina vs. Mauritania:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama. DT: Aritz López Garai.

Goles: PT 16' E. Fernández (A) y 31' N. Paz (A).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).