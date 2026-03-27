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Rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina se florea y le gana a Mauritania en La Bombonera

La Selección Argentina se mide este viernes con Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Por UNO
La Selecciión argentina se mide con Mauritania.

La Selecciión argentina se mide con Mauritania.

La Selección Argentina le gana 2 a 0 Mauritania, en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes de confirmar la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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El gol del partido fue marcado por Enzo Fernández a los 17 minutos del primer tiempo y a los 31' Nicolás Paz puso el segundo.

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A los 14' del primer tiiempo el arquero Diop le tapó un mano a mano a Nicolás mGonzález. Fue la primera llegada del elenco nacional.

Hasta que a los 17' desbordó por la derecha Nahuel Molina y le dio un gran pase a Enzo Fernández, quien abrió el marcador para los dirigidos por Lionel Scaloni.

A los 26' Enzo Fernández remató al arco y la atajó Diop. Fue una buena jugada en ataque de la Albiceleste.

A los 31' Nicolás Paz metió un gran tiro libre y así anotó su primer gol con la camiseta celeste y blanca.

La síntesis de la Selección argentina vs. Mauritania:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama. DT: Aritz López Garai.

Goles: PT 16' E. Fernández (A) y 31' N. Paz (A).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

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